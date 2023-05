Voice Kids: Duisburger im Finale – „Zu gewinnen wäre cool“

Duisburg. Jayden (15) aus Duisburg spricht vor dem Finale der SAT.1-Show „The Voice Kids“ über junge und ältere Verehrerinnen sowie seine Siegeschancen.

Der Countdown läuft. Nach zwei fulminanten Auftritten in der SAT.1-Musik-Castingshow „The Voice Kids“ tritt Jayden (15) aus Duisburg im großen Finale gegen elf weitere Gesangstalente an. SAT.1 zeigt die Show am Freitag, 12. Mai, live ab 20.15 Uhr aus Berlin. Dort hat der Gymnasiast, der zudem ein begeisterter Fußball- und Eishockeyspieler ist, bereits seit vergangenem Freitag ein kleines Appartement mit seiner Mutter Tracy bezogen. Die Schule hat den Achtklässler netterweise wieder freigestellt, damit er sich auf den Höhepunkt der Show vorbereiten kann. Wir haben uns vorher mit dem 15-Jährigen unterhalten.

Jayden, wie hast Du die Zeit seit deinem ersten ausgestrahlten Auftritt am 17. März bei „The Voice Kids“ erlebt?

Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Aber jetzt ist es einfach cool und schön, dass sich so viele mit mir freuen. Die Mitschüler sind begeistert – auch die Lehrer. Bessere Noten habe ich durch „Voice Kids“ aber nicht bekommen – leider...“

Bist Du in den vergangenen Wochen auch oft auf der Straße angesprochen worden?

Ja, sogar jetzt in Berlin in einem Dönerladen. Davor vor allem in der Duisburger Fußgängerzone. Es ist echt verrückt, aber vom kleinen Kind bis zur Oma war bisher alles dabei. Dann machst du plötzlich Grußvideos für den Enkel oder gibst Autogramme auf Handyhüllen und T-Shirts.

Und wie viele junge Mädchen wollen nun plötzlich deine Freundin sein?

Na ja, es gibt schon die eine oder andere Textnachricht. Die Zahl der Verehrerinnen ist jedenfalls schlagartig gewachsen. Aber ich bin Single und konzentriere mich jetzt erst mal auf die Musik.

Wie laufen die Tage vor dem Finale ab?

Der Terminkalender ist voll. Vocal Coachings, Proben, dazu Dreharbeiten für die Einspieler in der Show und Interviews.

Du gehörst zum Team Wincent Weiss. Welchen Tipp hat er Dir als dein Coach für das Finale gegeben?

Dass ich einfach so bleiben soll, wie ich bin. Aber es ist ja eine Live-Show. Da muss ich schon ein bisschen aufpassen, was ich sage und natürlich vor allem, wie ich singe. Da kann ja nix rausgeschnitten werden...

Du wirst die Live-Show zunächst mit den anderen Finalisten sowie der ehemaligen Voice-Kids-Teilnehmerin Leonie Greiner alias Loi und ihrem Hit „Gold“ eröffnen. Später singen alle zwölf Talente solo sowie jeweils mit ihren Teams und den jeweiligen Coaches. Welchen Song präsentierst Du?

Die Ballade „Somebody You loved“ von Lewis Capaldi. Insgesamt drei Auftritte sind eine Herausforderung. Jetzt ist noch alles cool, aber am Freitag werde ich schon nervös sein.

Wer wird dich neben deiner Mutter beim großen Showdown vor Ort unterstützen?

Meine Geschwister, Oma, Tante und viele Freunde, darunter auch meine besten Ali, Hao und Florian, kommen noch nach Berlin. Insgesamt werden es 17 Leute sein.

Wie schätzt Du deine Siegeschancen ein?

Nicht so hoch. Ich habe starke Konkurrenz und natürlich wäre es sehr cool zu gewinnen. Aber wenn es nicht klappt, bin ich auch nicht allzu traurig. Ich will so oder so auf jeden Fall weiter Musik machen. Und da ist „Voice Kids“ sicher schon jetzt ein Sprungbrett.

Voice-Kids-Coach Wincent Weiss sagt über den 15-jährigen Finalisten: „Jayden ist einfach ein guter Typ, hat einen tollen Vibe in der Stimme und verzaubert einfach alle.“ Foto: SAT.1/Julian Essink

Die vier Teams Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Michi Beck/Smudo sowie Wincent Weiss treten am Freitag, 12. Mai, mit jeweils drei Talenten im großen Live-Finale von „The Voice Kids“ 2023 an.

