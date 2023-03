Voice Kids: Duisburger (15) sang schon für Pietro Lombardi

Duisburg. Jayden (15) aus Duisburg will’s in der SAT.1-Show „The Voice Kids“ wissen. Warum der Gymnasiast schon einem früheren DSDS-Sieger aufgefallen ist.

Ein Duisburger versucht sein Glück in der Musik-Castingshow „The Voice Kids“: Jayden (15) ist am Freitag, 17. März, ab 20.15 Uhr in der bereits aufgezeichneten zweiten Folge bei SAT.1 zu sehen. Er singt die Ballade „You Are The Reason“ von Calum Scott.

Jayden ist auf dem besten Weg, Vollblutmusiker zu werden. Der Enkel eines Briten lernt seit rund einem Jahr fleißig Gitarre und Klavier. Dass er ein Gesangstalent ist, weiß der Duisburger selbst noch gar nicht so lange. Ende 2020 hockt er zu Hause mit seinem großen Bruder Jordan (18) zusammen, der gerne mit Beats experimentiert. Als Jayden den Klassiker „Hallelujah“ von Leonard Cohen vorträgt, ist erst sein Bruder baff. Als Mutter Tracy und Schwester Vivian (21) die Version hören, müssen sie vor Rührung weinen.

Voice Kids 2023: Duisburger (15) sang schon für Pietro Lombardi

Fortan nehmen Jayden, der die achte Klasse eines Duisburger Gymnasiums besucht, und Jordan regelmäßig Cover-Versionen auf. „Ich liebe die alten Songs, zum Beispiel von Otis Redding“, erzählt der 15-Jährige. „Ich bin aber außerdem großer Shawn-Mendes Fan.“ Balladen, sagt er, passen am besten zu ihm – auch deutsche.

Anfang 2021 singt Jayden „Kämpferherz“ in einem Live-Video auf Instagram – ein Stück, das Pietro Lombardi seinem Sohn Alessio gewidmet hat. Lombardi, Sieger der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) von 2011, wird darauf aufmerksam, ist bewegt. „Er hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich den Song in seinem Live-Stream auf Instagram noch mal für ihn singen möchte“, erzählt Jayden. „Ein paar Wochen später war es dann soweit – Wahnsinn. Bis zu 3000 Leute haben das damals gesehen.“

Erfolgreiche Bewerbung

Weitere Monate vergehen und der Duisburger überlegt, sich für „The Voice Kids“ zu bewerben, lässt es dann aber doch bleiben. Im vergangenen Jahr nimmt er aber seinen Mut zusammen und ein Video mit Ausschnitten von fünf Liedern auf – darunter „When I was your man“ von Bruno Mars. Der Achtklässler wird tatsächlich eingeladen, muss noch zwei Castings in Köln und Berlin überstehen, ehe seine Mutter im Herbst 2022 den entscheidenden Anruf erhält. Ihr Sohn dürfe sich nun auf der großen Bühne im Fernsehen beweisen.

„Ich hab’ ihm drei Wochen lang nichts gesagt“, beichtet Tracy mit einem Schmunzeln. Der Grund: Sie soll Jayden mit der tollen Nachricht in einem eigenen Video überraschen. „Ich hatte aber einfach überhaupt keine Idee“, erzählt die Mutter und muss lachen. Schließlich fällt ihr die Duisburger Eishalle ein, die Jayden als sein zweites Zuhause bezeichnet.

Überraschung in der Eishalle

Ihn dorthin zu locken, ist also keine schwere Aufgabe. Und so staunt der Filius nicht schlecht, als er auf dem Eis steht und plötzlich die Eismaschine mit einem Plakat auf ihn zufährt – mit dieser Aufschrift: „Du bist in den Blind Auditions.“ Jayden kann darüber auch heute noch nur den Kopf schütteln: „Alle wussten Bescheid, sogar meine besten Freunde – nur ich nicht.“ Die Freude ist trotzdem groß. Und so durfte er Ende November nach Berlin, um sich bei „The Voice Kids“ zu beweisen.

Sie entscheiden über das Weiterkommen: Lena Meyer Landrut, Wincent Weiss (hinten), Alvaro Soler (l.) sowie Michi Beck und Smudo (r.) von den „Fantastischen Vier“, die prominenten Coaches bei „The Voice Kids“. Foto: SAT.1 / Andre Kowalski

Bei den anfänglichen „Blind Auditions“ müssen die Kinder vor Livepublikum einzeln vorsingen. Die prominenten Coaches – in dieser Staffel Lena Meyer Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“ – entscheiden über das Weiterkommen, in dem sie während des Vortrags einen roten Buzzer-Knopf drücken oder eben nicht. Sie sitzen in einem Drehstuhl mit dem Rücken zur Bühne, können die jungen Kandidatinnen und Kandidaten also zunächst nicht sehen, sondern nur hören.

Schreckmoment: Plötzlich Schnupfen und fürchterliche Halsschmerzen

Der Tag seines Auftritts beginnt für Jayden mit einem Schreckmoment: „Ich bin aufgestanden, hatte Schnupfen und vor allem fürchterliche Halsschmerzen.“ Zum Glück sind neben der Familie auch seine besten Kumpels Ali und Hao vor Ort. „Ali ist für mich schnell zur nächsten Apotheke gelaufen und hat mir Nasenspray und Schmerztabletten besorgt“, erzählt Jayden. „Danach ging’s besser.“

Und dann steht er vor der großen, massiven Tür zur Bühne. „Ich war tatsächlich nur ein bisschen nervös“, sagt der Duisburger. „Ich bin ein großer Fan der Sendung und fand es einfach cool, dort aufzutreten. Das war immer mein großer Traum.“

Man darf gespannt sein, wie sein Auftritt ankommt.

>> THE VOICE KIDS 2023 MIT VIELEN STARS

In der elften Staffel der SAT.1-Show „The Voice Kids“ wollen diesmal nicht nur Gesangstalente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz überzeugen, sondern auch aus Irland, England, Belgien, der Ukraine oder Spanien.

wollen diesmal nicht nur Gesangstalente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz überzeugen, sondern auch aus Irland, England, Belgien, der Ukraine oder Spanien. Der Sender verspricht zudem so viele Stars wie nie zuvor. Mehr als 18 Promis werden demnach die Kandidaten mit einer ganz besonderen Einladung zu den „Blind Auditions“ überraschen – ob persönlich oder per exklusiver Video-Botschaft.

werden demnach die Kandidaten mit einer ganz besonderen Einladung zu den „Blind Auditions“ überraschen – ob persönlich oder per exklusiver Video-Botschaft. Unter anderem dabei: BVB-Star Marco Reus, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, UK-Star Calum Scott, die TikTok-Stars Elevator Boys, die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sowie Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba.

