VKM Duisburg sucht Betreuungskräfte für Kinder und Senioren

Duisburg. Eine Alternative für viele, die in der Pandemie den Job verloren: Der VKM sucht in Duisburg Helfer für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Der Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (VKM) sucht Betreuungskräfte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „Ein Job als Assistenzkraft für unsere Arbeit kann vielleicht eine Alternative für Studenten oder Mitarbeiter in der Gastronomie sein, die wegen der Pandemie gerade nicht arbeiten können“, hofft Petra Wosnitzka, Leitung Ambulante Dienste vom VKM.

Der Verein benötigt Assistenz- und Betreuungskräfte für Menschen mit Behinderung. Das sind Kinder und Jugendliche ebenso wie ältere Menschen. „Sie leben in der eigenen Wohnung, sind aber nicht mehr so gut zu Fuß und brauchen hier und da Unterstützung“, so Wosnitzka. Oft seien die Hilfe auch nach Erkrankungen wie einen Schlaganfall oder nach Organ-Transplantationen erforderlich – im Haushalt, bei Gängen zum Arzt oder zur Apotheke.

VKM: Junge Erwachsene in Duisburg auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen

Bei den Kindern mit Behinderung ist die Begleitung zur Therapie gefragt oder die Beschäftigung mit ihnen zu Hause, um die Eltern zu entlasten. Unterstützung benötigen auch Eltern mit Behinderung. „Beim Kochen helfen, mit einem Kind spielen, während die Mutter sich mit dem Baby beschäftigt, auf zwei Kinder zu Hause aufpassen, während die Mutter mit dem ältesten Kind einkaufen geht“, erklärt Wosnitzka.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Mit jungen Erwachsenen unternehmen die Assistenten Dinge, die man mit Mitte 20 eben so macht. Bei der Arbeitsassistenz geht’s um Auszubildende bei der Stadt mit Rolli und handmotorischen Einschränkungen, der wir eine Assistentin zur Seite stellen. Auch Studienassistenz leistet der VKM: Etwa für Studenten mit Körperbehinderung, damit er auch im Homeoffice sein Lehramtsstudium online absolvieren kann.

Flexible Einsatzzeiten - Betreuung ist auch am Wochenende gefragt

Die Assistenzkräfte erhalten „einen Hauch mehr als Mindestlohn und können sofort auf 450,-€-Basis als Minijobber bei uns anfangen“, so Petra Wosnitzka. „Wir brauchen Assistenzkräfte stundenweise - vormittags, nachmittags, abends und auch am Wochenende.“ Es besteht auch die Möglichkeit, als Ehrenamtlicher mit steuerbefreiter Aufwandsentschädigung in der Assistenz und Kinderbetreuung beim VKM tätig zu werden. Bewerbungen per Mail an: petra.wosnitzka@vkm-duisburg.de; 0203 488 94980