Viersen: Duisburger verunglückt mit E-Mountainbike schwer

Ein Fahrradfahrer aus Duisburg ist am 1. Mai in einem Waldstück in Viersen verunglückt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Duisburg geflogen.

Viersen/Duisburg. Ein Mann aus Duisburg ist in Viersen bei einem Unfall mit seinem E-Mountainbike schwer verletzt worden. Ein Passant fand ihn im Wald.

Ein Mann aus Duisburg ist am Montag, 1. Mai, schwer in Viersen verunglückt. Über den Verkehrsunfall hat die Viersener Kreispolizeibehörden am Dienstag berichtet.

Demnach ereignete sich der Alleinunfall gegen 12 Uhr „in einem Waldstück auf dem Mühlenheuweg in Viersen-Dornbusch“. Der 46 Jahre alte Duisburger sei „aus nicht abschließend geklärter Ursache“ mit seinem Elektro-Mountainbike zu Fall gekommen.

Demnach fand ein Zeuge den 46-Jährigen und rief einen Rettungswagen. Der Mountain-Biker sei „schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus gebracht“ worden, so die Polizei Viersen am Dienstagnachmittag. „Lebensgefahr bestand jedoch nicht.“

