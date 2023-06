Vierlinden 1954: Das Bild zeigt, vom Hochbunker an der Feldstraße aus gesehen, den Abbruch der Nissenhütten im Bereich zwischen Oswald- und Ottostraße. In solchen halb gemauerten und mit Wellblech überzogenen Notwohnungen sind nach Kriegsende 1945 Ausgebombte und Geflüchtete untergekommen. Die Bergwerksgesellschaft Walsum und die Wohnungsbaugesellschaft Hamborn haben an ihrer Stelle bis 1955 insgesamt 274 Wohnungen für neu angeworbene Bergleute errichtet.