Vier Fahrzeuge kollidiert: Hubschraubereinsatz auf A40

Duisburg Kurz vor der Rheinbrücke Neuenkamp sind am Mittwochmorgen vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person erlitt schwere Verletzungen.

Auf der A40 in Richtung Duisburg sind am Mittwochmorgen vier Fahrzeuge miteinander kollidiert. Nach Angaben der Polizei gab es einen Schwerverletzten, der mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Der Gesundheitszustand einer weiteren Person sei derzeit noch unklar. Die A40 wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Mittlerweile ist wieder ein Fahrstreifen frei.

Kollision auf A40: Unfallursache derzeit noch unklar

Der Unfall ereignete sich laut Marcel Fiebig, Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf, gegen 7.46 Uhr kurz vor der Rheinbrücke Neuenkamp. Wie es zu der Kollision kam, müsse noch geprüft werden. Vier Fahrzeuge hätten sich am Unfallort ineinander verkeilt. Der Verkehr werde nach zwischenzeitlicher Vollsperrung einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. „Es sind drei Abschlepper bestellt worden“, so Fiebig. Nun müsse noch die Fahrbahn gereinigt werden.

Ein Unfallopfer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. „Es besteht aber aktuell keine Lebensgefahr“, so Fiebig. Eine weitere Person befinde sich offenbar im Krankenhaus. An der Unfallstelle staute sich der Verkehr zwischen Moers-Zentrum und Duisburg-Rheinhausen auf zwei bis drei Kilometer Länge. In Kürze sei die A40 nach Einschätzung des Polizeisprechers wieder dreispurig befahrbar.

Bereits am Dienstagmittag hatte es an ähnlicher Stelle einen Unfall an der Rheinbrücke gegeben, bei dem laut Polizei ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. (def)