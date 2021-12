Vier Einbrüche in Duisburg – Polizei gibt Tipps zum Schutz

Duisburg. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher in Duisburg. Sie klauten Schmuck, Bargeld und Elektrogeräte. So kann man sich besser schützen.

Einbrecher sind am Dienstag in vier Wohnungen eingedrungen und haben Beute gemacht. Nach Angaben der Polizei Duisburg haben sie zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr Scheiben eingeschlagen, auf Kipp stehende Fenster geöffnet oder Türen aufgehebelt. Damit nutzten sie die Zeit, in der die Bewohner nicht zuhause, sondern auf der Arbeit, in der Schule oder etwa beim Einkaufen waren. Die Diebe haben Schmuck, Bargeld und tragbare Elektrogeräte gestohlen.

Polizei rät: Fenster auch im Obergeschoss nicht auf Kipp stehen lassen

Die Polizei Duisburg rät, auch bei kurzen Abwesenheiten immer die Wohnungstüren abzuschließen. Auch im Obergeschoss sollte kein Fenster auf Kipp stehen, heruntergelassene Rollos könnten zwar abschreckend wirken, seien aber auch kein 100-prozentiger Schutz.

Nachbarn, die ungewöhnliche Geräusche hören, obwohl die Hausbewohner eigentlich gar nicht da sind, sollten umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen.

