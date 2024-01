Die Polizei Duisburg war an Silvester mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Polizei Video: Angriff mit Brandsatz auf Polizeifahrzeug in Marxloh

Duisburg In den Sozialen Medien sind Videosequenzen aufgetaucht, die einen Angriff an Silvester mit einem Brandsatz auf ein Polizeiauto in Marxloh zeigen.

In der Silvesternacht 2023/2024 sind vermehrt Einsatzkräfte der Polizei und Stadt Duisburg mit Feuerwerkskörpern beschossen und beworfen wurden (wir berichteten). Doch dabei ist des nicht geblieben, wie die Polizei nun mitteilt. Bei einer nachträglichen Recherche in den Sozialen Medien sind demnach Videosequenzen festgestellt und gesichert worden. Auf denen ist zu erkennen, wie bislang Unbekannte einen Brandsatz auf ein auf der Weseler Straße geparktes Fahrzeug der Einsatzhundertschaft in Marxloh werfen. Die brennende Flüssigkeit landete auf dem Fahrzeugdach, ein Teil schwappte bis auf den Gehweg.

In diesem Zusammenhang ist ein weiteres Video aus Marxloh über die Facebook-Seite „Duisburger Nachrichten“ hochgeladen worden. Es zeigt zunächst Jugendliche, die Polizisten mit Silvesterraketen attackieren und dann vor den nahenden Einsatzkräften wegrennen. Am Ende der Sequenz ist auch der Brandsatz auf dem Dach des Polizeifahrzeugs zu sehen. Es wurde beschädigt; Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Angriff mit Brandsatz auf Polizeifahrzeug in Marxloh: Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0203 280 0 bei der Polizei zu melden. Zeugen, die zu diesem Vorfall Video- oder Fotoaufnahmen gefertigt haben, können diese bis zum 15. Januar 2024 über das Hinweisportal der Polizei NRW auf nrw.hinweisportal.de zur Verfügung stellen.

„Allein schon die Tatsache, dass jemand einen derartigen Brandsatz bei sich trägt und bereit ist, diesen auch einzusetzen, ist abscheulich“, betont der Leitende Polizeidirektor Jörg Hansmeyer. „Dass Einsatzkräfte, die für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz sind, um ihnen einen friedlichen Jahreswechsel zu ermöglichen, in der Form angegriffen werden, ist hochgradig kriminell und aufs Schärfste zu verurteilen“, so der Leiter des Silvestereinsatzes weiter.

