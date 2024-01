VHS Duisburg-West: Diese Kurse starten im neuen Jahr

Leiterin Eva Fastabend stellt das neue VHS-Programm für den Duisburger-Westen vor. Einige Kurse liegen ihr besonders am Herzen.

Duisburg-West Die Volkshochschule Duisburg-West startet mit einem erweiterten Programm ins neue Semester und überrascht mit neuen Kursen. Eine Übersicht.

Ende Januar geht es wieder los mit Seminaren, Workshops oder Schnupperkursen an der VHS am Körnerplatz. „In diesem Semester gibt es ganz viele Angebote zum Ausprobieren und Reinfühlen“, verspricht Eva Fastabend, Leiterin der VHS-West.

Besonders liegen ihr dabei die Fitnesskurse am Herzen: „Wir haben Rückenyoga, Detox-Yoga und mehrere Anfängerkurse, die wirklich nur einmal stattfinden, damit absolute Laien in Ruhe schauen können, ob Yoga überhaupt etwas für sie ist.“ Wer dann Lust bekommen hat, weiterzusporteln, der kann sich dann für einen längeren Kurs einschreiben.

Die Volkshochschule Duisburg-West wird künftig auch weiterhin Online-Kurse im Programm haben

Vorausgesetzt natürlich, es sind noch Plätze frei. Das kann in der einen oder anderen Sparte schon knapp werden, denn die VHS hat nach der Pandemie mittlerweile wieder fast zu alter Stärke zurückgefunden. „Unsere Belegungszahlen gehen nach dem Lockdown kontinuierlich nach oben, das ist ein tolles Zeichen“, freut sich auch Nicole Bogdahn, stellvertretende Leiterin der VHS Duisburg-West. Ferner betont sie, dass die Volkshochschule durch die Corona-Krise viel Potenzial durch die Online-Kurse hinzugewonnen hat und an diesem Format auch künftig festhalten und die Kapazitäten ausbauen wird. „Viele Menschen schätzen die häusliche Atmosphäre, andere hingegen freuen sich, gemeinsam mit Teilnehmern vor Ort zu lernen“, so Bogdahn.

Fündig wird definitiv jeder, der in der dicken Broschüre blättert. Lohnenswerter kann der Klick im Internet auf die Homepage sein, denn es gibt auch nach Erscheinen des Hauptverzeichnisses noch immer neue Kurse, die verspätet hinzukommen. Wer ganz sicher gehen möchte, der abonniert den Newsletter, der vierzehntägig über die aktuellen Geschehnisse im Lernparadies informiert (Anmeldung unter https://www.vhs-duisburg.de/service/newsletter).

Bei der VHS Duisburg-West steht ein Abschied bevor: Mitarbeiterin Eva-Maria Zeus wird sich im Frühjahr in den Ruhestand verabschieden

Selbstverständlich ist zusätzlich die Geschäftsstelle wochentags telefonisch von 10 bis 16 Uhr unter 02065 905 8475 zu erreichen. Hier wird es künftig allerdings dennoch eine kleine Veränderung geben, denn Eva-Maria Zeus wird sich im Frühjahr in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen. Die gute Seele vom Körnerplatz freut sich auf den neuen Lebensabschnitt, auch wenn ihr viele Stammkunden und das kollegiale und freundschaftliche Klima definitiv fehlen werden. „Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich künftig machen möchte, aber auch in meiner Heimatstadt gibt es eine VHS, vielleicht besuche ich den einen oder anderen Kurs“, lacht sie.

Neu im Programm der Volkshochschule Duisburg-West ist „der Zirkel für Tagespolitik“

Noch gibt es keine Nachfolgerin, aber Frau Bogdahn verspricht, dass die Stelle neu besetzt werden wird. Vielleicht besucht Frau Zeus ja auch schon das neue Format zur politischen Bildung, das das Team ins Leben gerufen hat. „Wir haben mit einem kompetenten Dozenten den Zirkel für Tagespolitik ins Leben gerufen. Jeden Montagnachmittag wird bei uns die aktuelle Tagespolitik erörtert, diskutiert und analysiert. Da sind wir schon ganz gespannt drauf, wie sich der Kurs entwickelt“, erklärt Fastabend. Das Projekt startet am 5. Februar und noch sind einige Plätze frei.

Weiter mit im Programm sind natürlich die beliebten Motorrad- und Fahrradschraubseminare, die jetzt an mehreren Terminen stattfinden. Einige sind speziell für Frauen. Das gesamte Kursprogramm gibt es im Internet unter vhs-duisburg.de.

