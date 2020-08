VHS Duisburg legt Programm zum Alphabetisierungstag auf

Duisburg. Am 8. September ist Weltalphabetisierungstag. Die VHS bietet in Duisburg Vorträge, Kurse und ein Lernportal an. Charmanter Film im Filmforum.

Der 8. September ist Weltalphabetisierungstag. Er erinnert daran, dass weltweit über 800 Millionen Menschen gar nicht oder kaum lesen können – auch in Deutschland, auch in Duisburg. Die Volkshochschule legt dazu ein Programm mit Sonderveranstaltungen auf.

Im Jour Fixe am Donnerstag, 10. September, um 17 Uhr geht es in der VHS an der Steinschen Gasse 26 um das „Lesen lernen“. Bodo Lück gewährt einen historischen Einblick, Eva Wortmann informiert über die Problematik von geringen Fähigkeiten, zu lesen und zu schreiben. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist unter www.vhs-duisburg.de möglich.

Lernen in Kursen und im Online-Portal

Der Fachbereich Grundbildung bietet nicht nur verschiedene Kurse für Erwachsene zum Lesen, Schreiben und Rechnen lernen an, er berät auch kostenlos zur Nutzung des Online-Lernportals www.vhs-lernportal.de. Wer sich einen Eindruck von dem Lernangebot in der Grundbildung in Duisburg machen möchte, kann sich den fünfminütigen Film „Duisburg: Mein Weg in den Lese- und Schreibkurs“ auf Youtube anschauen oder den Fachbereich telefonisch kontaktieren.

Für Berufstätige, die ihre Kompetenzen im Bereich Lesen, Schreiben oder Rechnen verbessern möchten, gibt es Abendberatungen am Mittwoch, 2. September, und Mittwoch, 16. September, jeweils von 17 bis 19 Uhr in der VHS, Raum 202. Die Beratung ist kostenfrei, eine vorherige telefonische Anmeldung ist notwendig.

Film mit Gerard Depardieu

Am 8. September zeigt das Filmforum am Dellplatz um 18 Uhr den Film „Das Labyrinth der Wörter“ mit Gerard Depardieu in der Rolle des Nichtlesers Germain. Eva Wortmann, VHS-Fachbereichsleiterin für Alphabetisierung und Grundbildung, und Wolfgang Schwarzer von der Deutsch-Französischen Gesellschaft, stehen nach der Filmvorführung für Diskussionen und Fragen rund um das Thema Lesen und Schreiben lernen zur Verfügung. Tickets sind online über www.filmforum.de erhältlich.