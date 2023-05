Versuchter Einbruch im Marktforum: Polizei fasst Teenager

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat einen Teenager (17) gefasst, der versucht hat, ins Marktforum Rheinhausen einzubrechen. Gesucht wird nun sein Komplize.

Polizisten sind in der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.50 Uhr wegen eines Einbruchalarms zum Marktforum Rheinhausen an der Atroper Straße in Hochemmerich ausgerückt. Dort angekommen entdeckten die Beamten an einem Supermarkt eine aufgehebelte Automatik-Schiebetür. Als sie sich näherten, ergriffen zwei junge Männer die Flucht. Einer von ihnen konnte gefasst werden.

Die Einsatzkräfte brachten den 17-jährigen Verdächtigen zur Wache, wo er von seinem Vater abgeholt wurde. Der Jugendliche muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Wer sein Komplize war, dazu schweigt der Duisburger bisher.

Versuchter Einbruch im Marktforum: Polizei Duisburg sucht flüchtigen Komplizen

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat den versuchten Einbruch beobachtet und kann weitere Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter 0203 280 0 entgegen.

