Vermisst: Wer hat Handan S. (41) aus Duisburg gesehen?

Die Duisburger Polizei sucht mit einem Foto nach der 41-Jährigen Handan S. aus Meiderich. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wurde die Mutter zweier Söhne zuletzt im März 2020 gesehen.

„Wer hat Handan S. gesehen?“, fragen die Beamten in einer Mitteilung. Die Frau aus Meiderich wurde durch ihre Familie in der vergangenen Woche als vermisst gemeldet. Die Kripo sucht jetzt Zeugen. Nach Angaben ihres Ehemannes verschwand Handan S. bereits vor einem Jahr. Sie soll damals die gemeinsame Wohnung an der Gerhardstraße zum Einkaufen verlassen haben, aber nicht zurückgekehrt sein.

Bisher liegen der Polizei Duisburg keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort vor. Die Beamten suchen deshalb öffentlich nach der 1,68 Meter großen Frau. Sie hat schwarze, kinnlange und gewellte Haare, die sie meistens offen trug und hat eine stabile Statur.

Die 41-Jährige ist wegen psychischer Probleme in Behandlung und bekommt Medikamente. Auffällig, so die Polizei, ist ihr dauerhaftes und nervöses Bewegen der Finger. Zeugen, die Handan S. nach ihrem Verschwinden gesehen haben oder wissen, wo sie sich derzeit aufhält, sollen sich bei der Polizei unter 0203 2800 melden.