Vermisst! Polizei sucht nach Robin D. (12) aus Duisburg

Duisburg. Die Duisburger Polizei sucht nach Robin D. (12) aus Bergheim. Der Junge wird seit Montag vermisst. Ermittler bitten Bevölkerung um Hilfe.

Die Duisburger Polizei sucht nach dem Robin D. aus Bergheim. Der Zwölfjährige wird seit Montagvormittag vermisst.

Nach Angaben der Behörde gibt es Hinweise darauf, dass der Junge die Wohnung seiner Eltern zu diesem Zeitpunkt gezielt verließ. Bedeutet: Er packte wohl Wechselkleidung und persönliche Gegenstände in seinen schwarz-grünen Eastpak-Rucksack und verschwand. „Gründe für sein Verschwinden konnten bislang nicht festgestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nachdem Robin D. am Montag nicht in der Schule auftauchte, wurde eine großangelegte Suche nach ihm gestartet. Dabei setzten die Ermittler auch einen Mantrailer-Hund, also einen Spürhund, ein.

Robin D. aus Duisburg vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstagnachmittag wendete sich die Polizei bei der Vermisstensuche auch an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise. Der Zwölfjährige ist laut Beschreibung etwa 1,40 Meter groß, hat eine hagere Statur, dunkelblonde Haare und stark ausgeprägte schwarze Augenbrauen (siehe Foto).

Bei der Suche nach Robin D. hat die Polizei dieses Foto veröffentlicht. Foto: Polizei Duisburg

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Robin D. ein blau-weißes Matrosenhemd, eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe und eine grüne Jacke.

Informationen zum Aufenthaltsort des Jungen nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 und über den Notruf 110 entgegen.

