Vermisst! Polizei sucht nach Herbert J. (85) aus Duisburg

Duisburg. Die Polizei sucht nach Herbert J. aus dem Duisburg-Hochemmerich. Der 85-Jähriger wird seit Samstag vermisst. Ermittler bitten um Hinweise.

Der an Demenz erkrankte Senior ist noch gut zu Fuß. Dreht täglich von seinem Zuhause an der Hochfelder Straße aus eine Runde. Von dieser kehrte er am Samstag offenbar nicht zurück. Am Montag meldeten seine Verwandten ihn als vermisst.

Senior aus Duisburg vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei startete daraufhin eine Suchaktion, bei der auch der Hubschrauber zum Einsatz kam – bislang ohne Erfolg.

Herbert J. ist zwischen 1,55 und 1,65 Meter groß, hat eine Halbglatze mit weißen, längeren Haaren und einen Schnauzbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine beigefarbene Jacke mit Kapuze und eine graue Stoffhose.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Seniors nehmen jede Polizeidienststelle sowie die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter 0203 280 0 entgegen.