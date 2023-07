Vermisst! Die Polizei sucht nach Gerhard E. aus Duisburg

Duisburg/Krefeld. Die Polizei sucht nach dem vermissten Gerhard E. (54) aus Duisburg. Der Mann verschwand an seinem Geburtstag. Spur führt nach Krefeld.

Die Polizei sucht nach dem vermissten Gerhard E. aus Duisburg. Er verschwand ausgerechnet an seinem Geburtstag am Freitag.

Der 54-Jährige ist geistig behindert und Diabetiker. Er lebt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Düsseldorfer Landstraße in Buchholz. Nach einem Termin bei einem Arzt in direkter Umgebung kehrte er am Freitagvormittag nicht zurück.

Die Polizei sucht nach Gerhard E. (54). Foto: Polizei Duisburg

Gerhard E. aus Duisburg wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Laut der Ermittler gibt es Hinweise, dass Gerhard E. sich in Krefeld aufhalten könnte. Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einem Strohhut und einer Jeans bekleidet.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei unter 0203 280 0 entgegen.

