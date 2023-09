Verlosung von 2 x 2 Tickets für „Mama geht tanzen“ Duisburg

In Duisburg steigt die erste „Mama geht tanzen“-Party am Samstag, 30. September. Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für das Debüt.

Duisburg. Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für die „Mama geht tanzen“-Party im Duisburger Club viersieben. Hier geht es zum Gewinnspiel.

Zum ersten Mal steigt in Duisburg „Mama geht tanzen“, eine Partyreihe mit ungewöhnlichem Konzept: Die Party endet um 23 Uhr – wegen der Kinder. Das Event für Mütter, die mal wieder so richtig feiern wollen, findet am Samstag, 30. September, im Duisburger Club „viersieben“ an der Steinschen Gasse statt. Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für die Party.

■ Hier geht’s direkt zum Gewinnspiel.

Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, 27. September. Die Gewinner werden am 28. September per E-Mail benachrichtigt.

Bei „Mama geht tanzen“ gibt es kein böses Erwachen

Wie sonst auch gibt es bei „Mama geht tanzen“ Getränke und Musik und Gesellschaft. Aber nicht bis in die frühen Morgenstunden, sondern ab 20 und bis maximal 23 Uhr. So sollen die Gäste das typische Club-Feeling erleben und gleichzeitig so früh ins Bett gehen können, dass es am nächsten Morgen kein böses Erwachen gibt.

