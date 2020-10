Verlosung: Gewinnen Sie „Duisburg für Klugscheißer“

Duisburg. „Duisburg für Klugscheißer – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ ist frisch im Buchhandel. Wir verlosen zehn Exemplare. Zum Gewinnspiel.

Wir verlosen zehn Exemplare des neuen Duisburg-Buches von Tina Halberschmidt und Martin Wedau: „Duisburg für Klugscheißer – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ ist im Klartext-Verlag erschienen, hat 104 Seiten und kostet im Buchhandel 14,95 Euro.

Das Gewinnspiel endet am 15. November. Die zehn Gewinner werden unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt.

„Duisburg für Klugscheißer – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“

So wirbt der Essener Klartext-Verlag für das Buch „Duisburg für Klugscheißer“:

„Dass Duisburg die Heimat von Wilhelm Lehmbruck und Gerhard Mercator war, ist allgemein bekannt. Dass es hier den größten Binnenhafen Europas gibt, wissen Sie wahrscheinlich auch. Aber kennen Sie auch den Zebratwist und haben davon gehört, was ihn so besonders macht? Können Sie erraten, wieso der bekannteste Tunnel der Stadt für Besucher geschlossen ist? Und wie viele Fenster hat das Tausendfensterhaus eigentlich tatsächlich?

Das Cover des Buches „Duisburg für Klugscheißer - Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ von Tina Halberschmidt & Martin Wedau aus dem Verlag Klartext.

Tina Halberschmidt und Martin Wedau erklären, warum in Duisburg keine Fußballspiele an der Wedau stattfinden, wieso der heutige Kult-Kommissar Schimanski zu Beginn nicht besonders beliebt war und wie der Stahlarbeiterkampf 1987 zu einem Besucherrekord bei einem Konzert sorgte: In diesem Buch erfahren Sie, was Sie über Duisburg garantiert noch nicht wussten!“