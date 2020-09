Verkehrseinschränkungen auf Duisburger A40-Rheinbrücke

Duisburg. Im Zuge des Neubaus der A40-Brücke in Duisburg-Neuenkamp wird ab dem 18. September wird der Verkehr auf der alten Brücke nach außen verschwenkt.

Die Arbeiten an dem Neubau der A 40-Brücke in Neuenkamp führen ab Ende dieser Woche zu Verkehrseinschränkungen auf der alten Rheinbrücke zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen in beiden Fahrtrichtungen:

Von Freitag, 18. September, 20 Uhr, bis Montag 30. November, 5 Uhr, werden auf der A 40 in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Homberg auf einer Länge von rund 2,8 Kilometern und in Fahrtrichtung Venlo in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Häfen auf einer Länge von rund 3,8 Kilometern die beiden Fahrstreifen nach außen verschwenkt. Grund sind Kanalbauarbeiten in Höhe des Mittelstreifens sowie die Herstellung einer Mittelstreifenüberfahrt.

Die Arbeiten liegen im Zeitplan

Insgesamt gehen die Arbeiten an der A40-Brücke wie geplant voran. Schon Ende des Jahres sollen die Pfeiler aus Stahlbeton für den ersten Brückenzug stehen, über den ab 2023 der Verkehr rollen soll, damit die alte Brücke zurückgebaut und der zweite Brückenzug Richtung Venlo gebaut werden kann. Drei Fahrspuren sollen dann bereits auf dem südlichen Überbau pro Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. 2026, wenn die neue Brücke fertig ist, sollen es sechs Spuren sein.

Wegen der Corona-Pandemie gab es bei dem Neubau bislang noch keine Verzögerungen. „Die Absprachen“, erklärt Pressesprecherin Simone Döll von der ausführenden Projektfirma Deges, „gestalten sich teilweise etwas schwieriger und die Abstände sind in den kleinen Baustellen-Büros schlechter einzuhalten. Aber es gab aber bisher keinen Corona-Fall hier.“

Bürgersprechstunden und telefonische Hotline

Ab Oktober soll es Bürgersprechstunden in Neuenkamp für alle geben, die Fragen zu dem Neubau haben. Schon länger gibt es das kostenlose Bürgertelefon (Tel. 0800 5895 2479), über das Anwohner sich melden können – und das auch regelmäßig machen. „Hauptsächlich geht es da um die Staubbelastung“, erklärt Döll.

Auch die Lärmbelastung sei für die wenigen verbliebenen Anwohner jetzt am höchsten. „Die meisten freuen sich aber auf die neue Brücke“, so Döll. Schließlich werde es nach Fertigstellung durch Lärmschutzwände und Flüsterasphalt auch leiser.

Aktuelle Informationen zu dem Projekt und auch ein Video, in dem die aktuellen Maßnahmen erklärt werden, gibt es auch auf www.deges.de.