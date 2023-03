Verheerendes Feuer in Duisburg: Brandursache ist wohl klar

Der Bewohner der Wohnung an der Beethovenstraße in Rheinhausen hatte das Feuer nicht überlebt.

Duisburg. Bei dem Feuer in einer Wohnung in Duisburg-Rheinhausen kam ein 60-Jähriger ums Leben. Die Kripo hat nun Erkenntnisse zur Brandursache.

Nach dem verheerenden Brand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus an der Beethovenstraße in Duisburg-Rheinhausen am Freitagmorgen (wir berichteten) hat die Polizei Erkenntnisse zur Brandursache.

Der 60 Jahre alte Wohnungsbesitzer der Brandwohnung war bei dem Feuer ums Leben gekommen. Ein Rechtsmediziner obduzierte seinen Leichnam: Der Mann starb demnach an einer Rauchgasintoxikation – also einer Rauchgasvergiftung.

Feuer in Duisburger Mehrfamilienhaus: Löste Zigarette den Brand aus?

Und auch bei der Suche nach der Brandursache sind die Ermittler der Kriminalpolizei einen Schritt weiter. Nach der Begehung der betroffenen Wohnung mit einem Brandsachverständigen schließen sie einen technischen Defekt aus. Sie fanden auch keine Hinweise auf einen Brandbeschleuniger. Da der Tote starker Raucher war, geht die Polizei davon aus, dass etwa glimmende Zigarette das Feuer auslöste.

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Freitagmorgen zur Beethovenstraße ausgerückt. Drei weitere Hausbewohner wurden bei dem Brand verletzt: ein Mann (56), eine Frau (29) sowie deren Tochter (1) brachten die Retter aufgrund von Rauchvergiftungen in umliegende Kliniken.

Mit 60 Einsatzkräften war die Feuerwehr nach Duisburg-Rheinhausen ausgerückt. Foto: Stefan Arend

