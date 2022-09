Vergünstigte VRR-Tickets für Vivawest-Mieter in Duisburg

Vivawest-Wohnungen gibt es in Duisburg zum Beispiel in diesem Quartier in Vierlinden.

Duisburg. Duisburger Mieter des Wohnungsunternehmens Vivawest fahren ab 1. Oktober mit diesen Tickets im gesamten VRR-Gebiet vergünstigt mit Bus und Bahn.

Seit August 2022 bietet Vivawest gemeinsam mit der Bogestra Mietern in Bochum, Witten und Gelsenkirchen ein vergünstigtes Mieter-Ticket an. Nun baut das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen das Angebot nach eigenen Angaben aus. Neben der Ruhrbahn kooperiert es nun auch mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG), so dass ab Oktober auch Vivawest-Kunden in Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr vergünstigt mit Bus und Bahn fahren können.

VIivawest bewirtschaftet in Duisburg nach eigenen Angaben aktuell rund 9500 Wohnungen. Bestands-, aber auch Neumieter, die ein Mieter-Ticket buchen, bekommen einen monatlichen Rabatt von 10 Euro, ab 2023 in Höhe von 7 Euro, für diese Abo-Tickets im gesamten VRR-Gebiet:

Ticket2000 und Ticket2000 9 Uhr (jeweils persönlich)

Ticket1000 und Ticket1000 9 Uhr

YoungTicketPLUS

BärenTicket

Ausgenommen vom monatlichen Rabatt ist dagegen das Schoko-Ticket. Weitere Informationen gibt es online bei Vivawest auf kundenportal.vivawest.de und auch bei der DVG auf dvg-duisburg.de.

