Vergewaltigung? Ex-Freundin (52) entlastet Duisburger (37)

Das Geschehen, für das ein 37-jähriger aus Duisburg im Dezember 2018 vom Amtsgericht verurteilt worden war, klang dramatisch: Am 8. Mai 2018 habe er seine damalige Freundin mehrfach geschlagen, sie gezwungen, mit in seine Wohnung zu kommen und sie dort zum Sex gezwungen. Erst am nächsten Morgen habe die Frau, als er sie dazu zwang, sie in einen Supermarkt zu begleiten, auf ihre Notlage aufmerksam machen können. In zweiter Instanz blieb von den schweren Vorwürfen allerdings nicht viel übrig.

Das erstinstanzliche Urteil hatte auf dem Geständnis des Angeklagten beruht. Der hatte die Vorwürfe eingeräumt, nachdem ihm im Rahmen einer so genannten Verständigung für diesen Fall eine Strafe von höchstens zwei Jahren und sieben Monaten zugesichert worden war. Zweieinhalb Jahre Gefängnis kamen am Ende vor dem Amtsgericht heraus.

Duisburg: 37-Jähriger gibt Schläge gegen Hausmeister zu

Doch der 37-Jährige zog in die Berufung. „Ich habe das ja nur abgenickt. Richtig erklären konnte ich ja gar nichts“, so der Angeklagte. Zum Beispiel, dass er zwar die abgeurteilten Körperverletzungen begangen habe, der Sex mit seiner Ex-Freundin aber durchaus einvernehmlich gewesen sei. Die Schläge gegen einen Hausmeister, den der Angeklagte verdächtigte, ein Verhältnis mit seiner Freundin zu haben, gab er zu. Und den Angriff auf einen Mann, der sich gar nicht wehren konnte, weil er beide Unterarme in Gips trug.

„Ich schäme mich auch dafür, dass ich meine damalige Freundin geschlagen habe. Aber vergewaltigt habe ich sie nicht.“ Erstaunlicherweise bestätigte die Hauptbelastungszeugin, die in erster Instanz aufgrund des Geständnisses des Angeklagten ja gar nicht mehr vernommen worden war, diese Darstellung. „Ich habe ihn ja auch immer wieder provoziert“, umschrieb die 52-Jährige eine insgesamt schwierige Beziehung. „Und ich leide ja auch unter psychischen Problemen.“

Freispruch sorgt für Tränen der Erleichterung

Die Juristen hatten genug gehört. Wegen dreifacher Körperverletzung verurteilte die Berufungskammer den bereits mehrfach vorbestraften Mann zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe. Im Übrigen wurde er freigesprochen, was der Mann mit Tränen der Erleichterung dankbar zur Kenntnis nahm.