Die Polizei Duisburg hat in Alt-Hamborn einen 27-Jährigen verfolgt, erwischt und dessen Wohnung durchsucht.

Duisburg Verfolgungsfahrt in Alt-Hamborn: Festnahme und Drogenfund

Duisburg. Ein bekannter Straftäter wollte in Alt-Hamborn in einem BMW vor einer Polizeikontrolle flüchten. Er hatte mehrere Gründe – aber keinen Erfolg.

Die Polizei Duisburg meldet eine erfolgreiche Verfolgungsfahrt in Alt-Hamborn und Ermittlungen gegen einen bekannten Straftäter.

Den 27-jährigen Mann hatten Zivilpolizisten bei einer Streifenfahrt am Dienstag (8. August) gegen 14.50 Uhr auf der Schreckerstraße am Steuer eines schwarzen BMW entdeckt. Als sie den Mann (der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt) kontrollieren wollten, beschleunigte er das Auto und flüchtete.

Duisburg-Hamborn: Verfolgungsfahrt zwischen Zivilfahndern und BMW-Fahrer (27)

„Die Einsatzkräfte folgten dem Duisburger durch das Dichterviertel und verloren ihn an der Obermarxloher Straße zunächst aus den Augen“, berichtete das Präsidium am Tag darauf. Die Polizisten setzten nach und konnten den 27-Jährigen vor einer Spielhalle an der Otto-Hahn-Straße festnehmen.

Seinen BMW hatte der Flüchtige zuvor auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt. Am Fahrzeug fanden die Polizisten Betäubungsmittel. In der Wohnung des Mannes entdeckten die Beamten nicht nur weitere Betäubungsmittel, sondern auch den 20-jährigen Bruder des Duisburgers.

Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels eingeleitet. Dem 27-Jährigen wird außerdem das Fahren ohne Fahrerlaubnis und die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen.

