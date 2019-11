Mit 400 Mitgliedern ist TuRa 88 Duisburg ein großer Verein. Doch ihn plagen auch große Probleme: Die Flutlichtanlage muss erneuert werden, bald auch der Kunstrasen. Das wird teuer: Mehr als 340.000 Euro muss der Verein dafür investieren. Dazu ist er auf Fördermittel und Kredite angewiesen.

Es dämmert bereits, als die D-Jugend ihre Runden über den Platz von TuRa 88 Duisburg dreht. Das nasse Herbstlaub hat sich über den Kunstrasen verteilt. Jemand hat das Flutlicht eingeschaltet, doch die hintere Seite des Fußballfelds wirkt ein wenig dunkler. Jonas Schmidt deutet nach oben. „Einige der Leuchten sind kaputt“, sagt er. Es müssten neue her, LED-Birnen. Ebenso ein neuer Kunstrasen. Doch deren Einbau ist mit einer Summe verbunden, die für viele Sportvereine eine hohe finanzielle Hürde darstellt.

Jonas Schmidt ist Kassiere bei TuRa 88 Duisburg. Er sagt: Eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags wäre nur das letzte Mittel, um die nötigen Investitionen zu finanzieren. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

„Über Mitgliedsbeiträge ist sowas kaum zu finanzieren“, sagt Schmidt, seines Zeichens Kassierer des TuRa 88 Duisburg in Neudorf. „Die liegen bei 13 Euro im Jahr. Damit können wir gerade mal die laufenden Kosten decken, also Strom, Wasser und Heizung. Wenn größere Ausgaben anstehen, haben wir ein Problem.“

Duisburger Verein braucht eine neue Flutlichtanlage – das ist teuer

Die Flutlichtanlage des Vereins ist schon seit längerem defekt, mehrere Leuchten funktionieren nicht. „Sie auszutauschen bringt nicht viel, weil bei dem nasskalten Wetter immer die Sicherung rausfliegt. Und wir müssten erst mal einen Teleskopwagen bestellen.“ 40.000 Euro wird die Umrüstung auf LED-Technologie, die bereits im kommenden Jahr erfolgen soll, kosten. Über den Projektträger Jülich, der im Auftrag des Bundesumweltministeriums Maßnahmen zur Energieeinsparung prüft und durchführt, hat Schmidt Fördermittel bewilligt bekommen. Auf 25.000 Euro kann der Verein bereits setzen.

Zusätzlich hat TuRa 88 einen Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt. „Eigentlich ist auch der Kredit unser eigenes Geld, denn das müssen wir ja zurückzahlen. Die Rückzahlung wird über die Stromeinsparungen gedeckt werden. LED-Birnen halten länger und verbrauchen weniger“, sagt Schmidt. 5000 Euro muss der Verein dennoch selbst aufbringen. „Selbst das wird schon schwierig werden. Leider geht auch das Engagement von Firmen und Sponsoren stetig zurück.“

Die nächste Baustelle: Auch der Kunstrasenplatz ist ramponiert

Eine weitere Baustelle des Vereins wird der Kunstrasenplatz sein. „Der muss in einigen Jahren ausgetauscht werden. Rund elf Jahre liegt er, etwa 15 Jahre halten die Anlagen. Man hätte ihn besser pflegen müssen“, bemängelt Schmidt. Die Halme sind platt getreten, das Granulat ist beinahe verschwunden. „Wir werden die Halme wieder aufrichten lassen, dann hält er noch ein bisschen“, sagt Schmidt. Der Kunstrasen soll zunächst also nur aufbereitet werden. 3000 Euro wird das kosten, wieder muss TuRa 88 die Hälfte selbst aufbringen. Doch der Tag, an dem der Belag komplett ausgetauscht werden muss, wird kommen. Bis zu 300.000 Euro wird das kosten. Die Hälfte übernimmt der Stadtsportbund, aber auch erst dann, wenn der Verein die andere Hälfte aufgebracht hat. Dazu will der Verein ebenfalls Fördermittel beantragen, außerdem einen weiteren KfW-Kredit.

Die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, wäre für den Verein das letzte Mittel. „Das könnten viele Leute nicht nachvollziehen. Es sind ja auch nicht alle so eng mit dem Verein verbunden. Manche wechseln nach einem halben Jahr wieder, weil sie sich dort besser aufgehoben fühlen.“ Der 400 Mitglieder starke Verein wird den Austausch des Kunstrasens über den symbolischen Verkauf von Parzellen finanzieren, wie auch schon bei dessen Einbau vor elf Jahren. „Anders wird es nicht gehen“, sagt Schmidt.