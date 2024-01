Verdi-Warnstreik im ÖPNV trifft auch Duisburg und die DVG

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) wird am Freitag, 2. Februar, bestreikt. Viele Busse und Bahnen werden nicht fahren. (Archivbild, Februar 2023)

Duisburg Der Warnstreik im ÖPNV wird am Freitag auch Busse und Bahnen der DVG ganztägig ausbremsen. Verdi rechnet mit vielen Streikenden in Duisburg.

Verdi hat für Freitag, 2. Februar, zu einem bundesweiten Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. Davon werden auch die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) und ihre Fahrgäste betroffen sein: Den ganzen Tag über sollen möglichst wenige Busse und Bahnen fahren. Das hat am Montagabend Cigdem Kaya bestätigt, Gewerkschaftssekretärin für den Bezirk Duisburg-Niederrhein.

Anlass für den Streik sind die Tarifverhandlungen für etwa 30.000 Beschäftigte im kommunalen ÖPNV. Auch in Nordrhein-Westfalen fand in der vorigen Woche die erste Verhandlungsrunde statt – „ohne Ergebnis“, kritisiert Verdi NRW. In der Tarifrunde im kommunalen Nahverkehr gehe es „vor allem um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen“, um „Entlastung, Wertschätzung und attraktivere Arbeitsbedingungen“.

Warnstreik bei der DVG in Duisburg: Verdi rechnet mit 300 bis 350 Streikenden

In Duisburg sind nicht nur DVG-Beschäftigte im Fahrdienst ganztägig zum Warnstreik aufgerufen, sondern auch Techniker, Service- und Verwaltungspersonal. „Wir rechnen beim Streik mit 300 bis 350 Beschäftigten“, sagte Gewerkschaftssekretärin Cigdem Kaya am Montagabend.

Ob am Freitag alle Bus- und Bahnfahrten der DVG ausfallen, hängt auch davon ab, ob das Verkehrsunternehmen einen Ersatzfahrplan organisieren kann, etwa mithilfe von Subunternehmern. Laut Streikaufruf von Verdi NRW wird auch die Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Moers) bestreikt, deren Linienbusse ebenfalls in Duisburg verkehren.

Wer am Freitag also in Duisburg größere Strecken zurücklegen muss, sollte – sofern möglich – auf Fahrrad, Auto, Taxi oder Deutsche Bahn umsteigen – oder die Fahrt verschieben.

