Veränderung im Zoo Duisburg: Koala hat Kaiserberg verlassen

Duisburg. Im Zoo Duisburg heißt es Abschied nehmen: Ein Koala hat den Kaiserberg verlassen. Wo er nun lebt und warum seine Geburt etwas Besonderes war.

Im Zoo Duisburg heißt es Abschied nehmen: Koala Tarni hat den Kaiserberg bereits verlassen. Neue Heimat für das zweijährige Männchen ist die Schweiz. Der Umzug folgt der Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), wie der Zoo Zürich mitteilt.

„Am Montagabend ist im Zoo Zürich ein neuer Koala eingetroffen“, teilt der Tierpark freudig mit. Das Männchen reiste mit einem Transportfahrzeug aus Duisburg an, ein erfahrener Tierpfleger des Zoos soll das Beuteltier auf seiner rund 617 Kilometer langen Fahrt begleitet haben.

In Zürich befindet sich Tarni nun für die nächsten vier Wochen in Quarantäne, wie es für alle Neuankömmlinge üblich ist, so der Tierpark aus der Schweiz. Sobald diese Zeit der Absonderung vorbei ist, wird Tarni sein neues Zuhause kennenlernen. Empfangen wird er von seinen beiden Artgenossen, dem Weibchen Maisy und dem Männchen Uki.

Das neue Männchen im Züricher Koala Haus ist vor zwei Jahren am Kaiserberg auf die Welt gekommen. Sein Name stammt aus der Sprache der australischen Ureinwohner und bedeutet übersetzt „See“. Anhänger des Tierparks am Kaiserberg hatten sich in einem Online-Voting für den Namen entschieden.

Seit 1994 beheimatet der Zoo Duisburg die grauen Beuteltiere aus Down Under. Europaweit gilt der Zoo heute als Zucht- und Kompetenzzentrum, zog bereits über 30 Koalas erfolgreich auf und führt das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für die bedrohte Art. Die Geburt von Tarni war etwas Besonderes, denn Koala-Dame Gooni erlebte mit dem Jungtier zum ersten Mal das Mutterglück am Kaiserberg.

