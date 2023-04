Immer mehr Restaurants in Duisburg bieten vegane und vegetarische Gerichte an. Eine Übersicht mit 16 kulinarischen Adressen in Duisburg.

Gastronomie Vegan essen in Duisburg: Was diese 16 Restaurants anbieten

Duisburg. Immer mehr Restaurants in Duisburg bieten vegane und vegetarische Gerichte an. Doch es gibt auch rein vegane Lokale. Unser Überblick gibt Tipps.

Wer auf Essen mit tierischen Produkten verzichten möchte, wird in Duisburg fündig.

fündig. Fünf Restaurants und Imbisse in Duisburg bieten ausschließlich vegane und/oder vegetarische Gerichte an.

in Duisburg bieten Gerichte an. Dazu gibt es in Duisburg mehrere veganfreundliche Anlaufstellen in der Gastronomie.

Wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, bekommt inzwischen in vielen Restaurants in Duisburg leckere Angebote. Die Gastronomen haben sich aufgemacht und ihre Karte erweitert, um die wachsende Zahl der Vegetarier und Veganer zufrieden stellen zu können. Parallel ist in Duisburg aber auch das Angebot der Restaurants und Imbisse gewachsen, die ausschließlich auf fleischlose Kost setzen.

Vegane und vegetarische Restaurants in Duisburg

Lolu im Dellviertel – vegane und vegetarische Wochenkarte

Hier gibt es ausschließlich vegane und vegetarische Speisen: Der Imbiss Lolu nahe der Königstraße bietet vieles zum Mitnehmen, hat aber auch einen gemütlichen Sitzbereich. Im Angebot sind vegetarische und vegane Gerichte wie Seitan-Frikadellen, Spinat-Bällchen, Pizzen, gefüllte Auberginen. Es gibt üppige Vorspeisenplatten, aber auch selbst gemachte Kuchen.

Wo: Claubergstr. 12, Wann: Mo. bis Do. 11 bis 21 Uhr, Fr. und Sa. 11 bis 22 Uhr, So. 12.30 bis 21 Uhr, Mehr: Aktuelle Infos und die Wochenkarte gibt’s hier https://www.facebook.com/lolu.dui/

Bistro Ginkgo – Kreativküche mit Wurzeln in China

Zwischen Hauptbahnhof und Einkaufszentrum Forum liegt das Bistro Ginkgo. Es setzt auf eine vegane und vegetarische Kreativküche, die „ihre Wurzeln in Ostchina hat, unter japanischem Einfluss steht und deutsche Gemüsesorten verwendet“. Die Soßen sind hausgemacht. Rosenkohl bekommt hier eine chinesische Note und das offenbar so toll, dass die Bewertungen etwa bei Google durchweg positiv sind.

Das Bistro bietet viele Gerichte für den kleinen Hunger und den kleinen Geldbeutel an, darunter Misosuppen, Borschtsch und Porridge. Auch Hauptgerichte und eigene Business-Angebote sind möglich.

Wo: Am Buchenbaum 20, Wann: Do. bis So. von 11 bis 20 Uhr, Tel.: 01525-7585020, Mehr: https://www.bistro-ginkgo.de/

Bistro-Restaurant Edel – Speisekarte ist komplett vegan

Das Edel ist ein großzügiges Bistro-Restaurant im Industrial-Style, alte Schränke und Setzkästen zeugen von der Geschichte des Ortes, der einst eine Druckerei war. Die Speisekarte ist komplett vegan, es gibt kleine Snacks, Quiches und Kuchen nach Lieblingsrezepten. Abends gibt es auch den passenden Drink dazu.

In einer ehemaligen Druckerei an der Mülheimer Straße in Duisburg befindet sich das Bistro Edel. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wo: Mülheimer Str. 97a, Wann: Di. bis Do., So, von 12 bis 21 Uhr, Fr. und Sa. 12 bis 0 Uhr, Mehr: https://edel-duisburg.de/

Falafel 1001 – vegane Gerichte mit orientalischem Einfluss

Im Restaurant Falafel 1001 gibt es ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte mit orientalischem Einschlag: Salate, Wraps, Falafelteller mit den unterschiedlichsten Cremes und Dips: Neben dem klassischen Humus etwa Tomatenmarmelade, Karottencreme oder Baba Ghanoush (Auberginencreme).

Wo: Hansastr. 82, Wann: Mo. bis Fr. 12 bis 21 Uhr, Sa. 12 bis 20 Uhr, So. 15.30 bis 20 Uhr, Mehr: https://www.falafel1001-duisburg.de/

Veganland – Kette ist bekannt für vegane Cigköfte

Veganland hat von Köln aus im Franchise-Verfahren bereits 45 Filialen eröffnet, legendär sind bei dieser Kette die veganen Cigköfte, also Frikadellen aus Bulgur. Die würzige Masse wird für Wraps auch direkt auf die Teigfladen gestrichen, dann lecker gefüllt mit Salaten, Gurke, Minze, garniert mit Saucen nach Wahl. Auch Falafel und gefüllte Weinblätter gehören zum Repertoire.

Wo: Münzstr. 47 und August-Bebel-Platz 5. Wann: Mitte täglich von 12 bis 21 Uhr, samstags ab 14 Uhr, sonntags geschlossen, Marxloh täglich von 10.45 bis 21 Uhr, sonntags ab 14 Uhr, Mehr: https://veganland24.de/

Restaurants in Duisburg: Diese Speisekarten sind veganfreundlich

Poukhoun – laotische Küche in Duisburg

In der Nähe des Bethesda-Krankenhauses in Hochfeld gibt es das einzige laotische Restaurant im Ruhrgebiet: Poukhoun, benannt nach einem kleinen Bergdorf in Laos. Auf der speziellen „Veggie“-Speisekarte gibt es Salate, asiatische Eintöpfe, Reisgerichte mit frischen Kräutern, knusprig mariniertem Tofu. Eine Besonderheit und extra lecker: der selbstgemachte Seitan.

Im Restaurant Poukhoun in Duisburg gibt es Küche aus Laos. Die Betreiber bieten viele vegane und vegetarische Optionen an. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Wo: Heerstr. 256, Wann: Mo. bis Do. 17 bis 21 Uhr, Fr 17 bis 22 Uhr, Sa. und So. geschlossen, Mehr: https://poukhounrestaurant-duisburg.metro.rest/?lang=de#menu

Finkenkrug – Bier und vegetarische und vegane Optionen

Die Studentenkneipe Finkenkrug in Neudorf, die sich des größten Bierangebots in Deutschland rühmt, hat ihre Karte eingefärbt: grün steht für vegetarisch, blau für vegan und darunter findet man Fajitas, Kichererbsen-Spinat-Salat, Gerösteten Blumenkohl oder Falafel-Burger, das Chocolate Fudge Brownie-Eis ist ebenso vegan wie der Kichererbseneintopf auf der Nachtkarte.

Wo: Sternbuschweg, Wann: Mo. bis Do. 12 bis ca. 1 Uhr, freitags auch länger, Sa. 17 bis 3 Uhr, So. 10 bis 1 Uhr, Mehr: http://finkenkrug.de/#/start

Samui – Thai-Restaurant bietet seit 15 Jahren Currys an

Seit über 15 Jahren wird im Samui thailändisch gekocht. Vegan sind Gerichte mit Tofu und Kokosmilch, verschiedene Currys und Vorspeisen. Mittags gibt es häufig ein Buffet, aus dem man sich sein Essen selbst zusammenstellen und würzen kann.

Wo: Kuhlenwall 54 Wann: Mo. bis Fr. 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Sa. und So. 17 bis 21 Uhr, Mehr: https://samui-duisburg.de/

Sawadi – Gerichte mit Gewürzen für ein Aromen-Feuerwerk

Eine eigene vegane Karte listet im thailändischen Imbiss Sawadi Currys, gebratene Nudeln, Gemüse- und Tofugerichte auf. Gewürzt mit Thai-Basilikum, Zitronenblättern oder Sojasoße ist das ein abwechslungsreiches Aromen-Feuerwerk.

Wo: Mülheimer Str. 81. Wann: Di. bis Fr. 12 bis 15, 17 bis 21 Uhr, Sa. und So. 16 bis 21 Uhr, Mehr: https://www.sawadi.de/

Lemon Tree bietet Speisen der vietnamesischen Küche an

Das vietnamesische Imbiss-Restaurant Lemon Tree bietet viele seiner landestypischen Gerichte auch vegetarisch an, Hauptgerichte können statt mit Fleisch mit Tofu gewählt werden.

Wo: Salvatorweg 16, Wann: Mo. 11-21 Uhr, Di. bis Sa. 12 bis 19 Uhr, So. geschlossen, Mehr: http://www.lemontree-asianfood.de/

Websters – Brauhaus mit pflanzlichen Optionen

Das Brauhaus Websters setzt neben Bier, Burgern und Schnitzel auf viele Klassiker im fleischlosen Gewand: Als Vorspeise gibt es etwa einen veganen Tapas-Dreier, als Hauptgericht kommen vegane Schnitzel in verschiedenen Ausführungen in Frage. Der vegane Ruhrpott-Imbiss vereint frittierte Kartoffelscheiben und knusprige Zwiebelringe mit Currysoße und pflanzlicher Mayonnaise mit veganen Frikobällchen.

Wo: Dellplatz 14, Wann: Di. bis Do. 16 bis 23 Uhr, Fr. 16 bis 24 Uhr, Sa. 12 bis 24 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr. Mehr: https://www.webster-brauhaus.de/

Bolero Duisburg – Mittagskarte mit vegetarischen Gerichten

Der Schwerpunkt liegt im Bolero auf der mexikanischen Küche mit Fajitas, Burgern, Salaten und Bowls. Vegane Gerichte und Dips sind auf der Speisekarte ausgezeichnet. Die Mittagskarte hat immer zwei vegetarische Gerichte zur Auswahl.

Wo: Philosophenweg 31-33, Innenhafen, Wann: täglich ab 12 Uhr, die Küche schließt wochentags um 22 Uhr, am Wochenende um 1 Uhr, Mehr: https://duisburg.bolerobar.de/

Matus Burritos – Menüs im mexikanischen Stil

Die Imbiss-Kette Matus Burritos offeriert eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Menüs im mexikanischen Stil: Gefüllte Tortillas und Bowls, würzig oder scharf, Burritos zum selbst füllen, Quesadillas mit veganem Käse, Tacos mit Veggie-Meat, vegane Aioli, lauter leckere Sachen.

Wo: Ludgeriplatz 39, Wann: Mo. bis Fr. 12 bis 21 Uhr, Sa. und So. 15 bis 21 Uhr, Mehr: https://matus-burritos.de/duisburg/

ØRTH bietet Soul-Food

Der Mitgründer von Simply Coffee will im ØRTH auch satt machen. Der Laden an der Uni Duisburg wird Earth oder Örth ausgesprochen und bietet Soul-Food mit veganen oder vegetarischen Bowls. Die Zutaten folgen dem Rhythmus der Jahreszeiten. Im Frühling also eher Spargel oder Rhabarber, im Herbst Kürbis und Süßkartoffel. Es gibt fertige Kompositionen im Kühlregal, man kann sich aber auch selbst was zusammenstellen.

Das Ørth bietet Soul-Food. Gezahlt werden kann in dem Café in der Nähe der Universität in Duisburg nur mit Karte. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wo: Lotharstr. 80, Wann: Mo. bis Fr. von 10 bis 17 Uhr, Sa 11 bis 17 Uhr, Mehr: https://www.oerth.de

Ziegenpeter am Rheinpark

Das Restaurant Ziegenpeter ist mit seinem Sandstrand und dem Blick auf den Rhein schon wegen seiner Lage etwas Besonderes. Zudem bietet es Menschen mit Handicap einen Arbeitsplatz. Die Speisekarte hat vegane und vegetarische Nudelsoßen im Angebot, die Wochenkarte immer auch entsprechende fleischlose Gerichte, kürzlich zum Beispiel: „Gefüllte Paprika mit Couscous und Blattspinat, dazu Reis und Tomatensoße.“

Wo: Liebigstr. 70, Wann: Mo. bis Do. 9-18 Uhr, Fr. bis So., 9-22 Uhr, Mehr: https://www.ziegenpeter-duisburg.de

Das Restaurant Ziegenpeter im Rheinpark punktet mit einem Sandstrand und Blick aufs Wasser. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Punjabi Pfanne – indische Küche mit fleischlosen Optionen

Das indische Restaurant Punjabi Pfanne offeriert viele vegane Varianten, angefangen von der Linsensuppe über gemüsige Teigtaschen bis zu den Hauptgerichten, die mit Reis oder Naan-Brot begleitet werden. Auch ein Menü ist vegan oder vegetarisch wählbar.

Wo: Oststraße 137, Wann: Mo. bis Di., Do. bis So. 11-22 Uhr, Mehr: http://punjabi-pfanne.de/

>>VEGANES CATERING

Das La Vegana kocht in Großenbaum vegane Büffets. Das Angebot ist für Geschäfts- und Privatkunden. Ab 20 Personen können Partys oder Hochzeiten beliefert werden.

kocht in Großenbaum vegane Büffets. Das Angebot ist für Geschäfts- und Privatkunden. Ab 20 Personen können Partys oder Hochzeiten beliefert werden. Ursprünglich war am Standort auch die einzige vegane Kantine Green Day ansässig. Das hat sich für die Gründerinnen jedoch nicht gelohnt. Jetzt setzen sie auf planbare Buffets.

Fehlt Ihnen in der Übersicht ein veganes oder vegetarisches Restaurant in Duisburg? Gerne ergänzen wir die Übersicht mit Ihren weiteren Hinweisen. Mails an redaktion.duisburg-waz@funkemedien.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg