Vatertag: Betrunkene Radfahrer verunglücken in Duisburg

In Duisburg sind am Vatertag zwei offensichtlich betrunkene Fahrradfahrer verunglückt. Einer von ihnen wollte seinen Alkoholpegel nicht testen lassen – und leistete Widerstand.

Bergheim/Röttgersbach. In Duisburg sind am Vatertag zwei betrunkene Männer auf Fahrrädern verunglückt. Warum einer der Unfallfahrer laut Polizei Widerstand leistete.

Zwei Vatertagstouren auf dem Fahrrad und mit Alkohol am Lenker sind in Duisburg mit Unfällen und Polizeieinsätzen geendet. Zwei Männer mussten eine Blutprobe abgeben – einer von ihnen leistete laut Polizei Widerstand.

Eine Straßenlaterne in Bergheim „Auf dem Pickert“ kam am Abend gegen 19.50 Uhr einem 32 Jahre alten Radfahrer in die Quere: Er verletzte sich, als er gegen die Laterne fuhr.

Da es für den Mann, so zitiert ihn die Polizei-Pressestelle, „normal sei, am Vatertag mal Alkohol zu trinken und eine Fahrradtour zu machen“, habe er sich geweigert, zur Blutproben-Entnahme mit zur Wache zu kommen. Die Folge: „Unter Widerstand brachten die Beamten den Betrunkenen zum Gewahrsam, wo ihm ein Arzt das Blut entnahm. Bis zur Gemütsberuhigung verbrachte er den restlichen Abend bei der Polizei“, berichtete eine Sprecherin des Präsidiums am Tag darauf.

Der zweite Unfall ereignete sich am Donnerstag um 14 Uhr in Röttgersbach: Ein 55-Jähriger radelte mit Freunden über die Ziegelhorststraße. Dort blieb er mit dem Lenker am Außenspiegel eines geparkten Autos hängen und stürzte.

Der Mann zog sich Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Ergebnis des Alkoholvortests im Krankenhaus „sprach für sich“, berichtet die Pressestelle des Präsidiums. Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

