Duisburg. In einer Spezialklinik kämpfen Ärzte um das Leben eines 17 Monate alten Jungen. Sein Vater hatte ihn und seine Mutter in Duisburg überfahren.

Nach dem Mord-Anschlag im Duisburger Norden am Sonntag kämpfen die Mediziner weiter um das Leben eines 17 Monate alten Jungen. Sein Vater hatte an der Oswaldstraße in Vierlinden ihn und seine Mutter (19) mit seinem Mercedes überfahren, anschließend hatte er die junge Frau tot geprügelt (wir berichteten).

Das Kleinkind saß in seinem Kinderwagen, als die silberne C-Klasse ihn und seine Mutter auf dem Gehweg erfasste. Es erlitt beim Aufprall schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog Mutter und Kind in ein Krankenhaus.

Mittlerweile werde der Junge in einer Spezialklinik behandelt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Es bestehe weiterhin Lebensgefahr.

