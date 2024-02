Vape geraucht: Schüler (15) im Krankenhaus – Polizeieinsatz

Die Polizei warnt vor Cannabinoiden in Vapes. E-Zigaretten mit der Droge HHC dürfen nur an Erwachsene verkauft werden – in Duisburg wurden sie verbotenerweise an Teenager verkauft.

Nachdem sie eine E-Zigarette geraucht haben, mussten zwei Schüler einer Duisburger Gesamtschule am Freitag, 16. Februar, ins Krankenhaus. Grund war nach Polizeiangaben, dass der sogenannte Vape HHC enthielt, ein Cannabinoid. Der Vape war offenbar illegal in einem Neumühler Kiosk verkauft worden.

Schüler rauchen Vape: Polizei und Rettungsdienst im Einsatz an Duisburger Gesamtschule

Die beiden 15-jährigen Schüler der Gesamtschule in Duisburg-Hamborn meldeten sich bei Lehrern, weil ihnen nach dem Ziehen an einem Vape schlecht geworden war. Die Schule rief Rettungsdienst und Polizei. Laut Polizei klagten die Teenager über erhebliche körperliche Beschwerden. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Den Lehrern gegenüber gaben die Schüler an, den Vape von einem anderen Schüler bekommen und daran gezogen zu haben. Der Jugendliche, der die beiden anderen an seiner E-Zigarette hatte ziehen lassen, sagte der Polizei, dass sich darin HHC befunden habe. Dabei handelt es sich um ein halbsynthetisches Cannabinoid.

Nach Vape-Einsatz an Duisburger Schule: Polizei durchsucht Trinkhalle in Neumühl

Die Droge ist nicht verboten – sie darf aber nur an Erwachsene verkauft werden. Der Schüler, dem der HHC-Vape gehörte, sagte der Polizei, er habe den Vape an einer Trinkhalle in Duisburg-Neumühl gekauft. Daraufhin durchsuchten Polizei und Ordnungsamt die Trinkhalle und fanden weitere E-Zigaretten mit HHC. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt vor Cannabinoiden in Vapes. Der Konsum von HHC könne besonders bei jungen Menschen zu starken gesundheitlichen Problemen führen.

Die beiden Schüler bleiben noch mindestens zwei Tage im Krankenhaus zur Beobachtung. Der dritte Schüler wurde in die Obhut seiner Eltern gegeben.

Großbritannien hat aktuell erklärt, den Verkauf von Einweg-E-Zigaretten verbieten zu wollen. In Deutschland gab es 2023 Forderungen nach einem Vape-Verbot, aber keine Umsetzung.

