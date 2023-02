Valentinstag in Duisburg: Sieben Tipps fürs romantische Date

Duisburg. Noch keine Idee für den Valentinstag? Pärchenabend im Zoo, Valentins-Menü, Bouldern – in Duisburg wird Paaren und Singles einiges geboten.

Kommenden Dienstag schon was vor? Ein romantischer Abend mit dem Partner vielleicht oder ein erstes Date mit der neuen Bekanntschaft? Falls nicht, ist es noch nicht zu spät, ein Valentinstags-Date zu planen. Wir haben uns umgehört und für die Duisburgerinnen und Duisburger ein paar Date-Ideen zusammengetragen.

Tipp 1 für den Valentinstag in Duisburg: romantisches Dinner

Der Klassiker unter den Valentinstags-Unternehmungen: ein romantisches Essen. Einige Duisburger Restaurants bieten am Valentinstag besondere Menüs an, darunter das Restaurant Rosso Picanto in der Innenstadt. Hier gibt es ein Drei-Gänge-Menü für 55 Euro pro Person: als Vorspeise Carpaccio, als Hauptspeise Rinder- oder Zanderfilet und zum krönenden Abschluss eine Dessert-Variation. Reservierungen werden unter 0203 363 56 766 entgegengenommen.

Das Ristorante Bellini in Duisburg-Baerl (Hubertusstraße 2) serviert am 14. Februar ab 17 Uhr ein Vier-Gänge-Menü für Liebende. Reservierung: 02841 87 111. Weitere Infos: www.bellini-baerl.de.

Die Duisburger Weinbar „Kalt.Weiß.Trocken“ ist im Sommer 2021 mitsamt Handel in die Meidericher Straße umgezogen. Foto: SVEN SIEBEL

Die beliebte Duisburger Weinbar „Kalt.Weiß.Trocken“ (Meidericher Str. 6-8) hat sich ebenfalls ein Valentinstags-Special einfallen lassen. Hier können Verliebte und Liebende einen stimmungsvollen Abend mit Wein und Live-Musik verbringen. Auch ein Valentinstagmenü für zwei soll es geben. Start ist um 18 Uhr, Tickets können vor Ort erworben werden und kosten 15 Euro. Appetizer und Begrüßungssekt sind im Preis inbegriffen. Eine Abendkasse gibt es nicht. Infos unter www.facebook.com/kaltweißtrockenduisburg/.

Tipp 2: Am Valentinstag kennenlernen beim Spaziergang in Duisburg

Man muss nicht immer Geld ausgeben, um eine schöne Zeit zu zweit zu verbringen. Ein gemeinsamer Spaziergang ist nicht nur kostenlos. Paare können auch den Valentinstag zum Anlass nehmen, um sich über ihre Beziehung auszutauschen. Auch für erste Dates sind Spaziergänge zu empfehlen: Man ist für sich, lernt den anderen in lockerer Atmosphäre besser kennen, und wenn man mal nicht weiter weiß, liefert die Umgebung garantiert Gesprächsstoff.

Da kommt Stimmung auf: Ein Spaziergang am Duisburger Innenhafen ist eine gute Idee fürs erste Date. Foto: FFS

In Duisburg gibt es genügend schöne Ecken, die sich für einen romantischen Spaziergang eignen. Wenn das Februarwetter mitspielt, bieten sich der Stadtwald, der Landschaftspark oder natürlich die Sechs-Seen-Platte an. Wer lieber in der Innenstadt bleibt, kann zum Beispiel am Innenhafen entlang flanieren. Der Vorteil: Falls es gut läuft, sind Cafés und Restaurants gleich in der Nähe.

Tipp 3: Kaffee-Date für den Valentinstag in Duisburg

Zum Aufwärmen nach dem Winterspaziergang oder auch fürs erste Date bietet sich ein Treffen im Café an: Wenn es funkt, kann man danach immer noch den Abend gemeinsam verbringen. Wenn nicht, geht die Zeit schnell herum und eine Tasse Kaffee oder Tee kostet nicht die Welt. Zu den beliebtesten Cafés in Duisburg zählt laut der Reise-App Tripadvisor das Simply Coffee in der Innenstadt. Dort gibt es neben allerlei Kaffee-Kreationen mit Schaum-Motiv auch süße oder herzhafte Snacks von Waffeln über Kuchen bis zu belegten Baguettes. Alle Infos: www.facebook.com/simplycoffee.de/.

Eine weitere beliebte Adresse ist das Café Evergreen in der Wallstraße. Wer am Valentinstag frei hat oder erst spät arbeiten muss, kann sich dort auf ein Frühstücks-Date treffen. Das Valentine-Frühstück gibt es auf Vorbestellung auch als Box zum Mitnehmen. Die Platzzahl in dem kleinen Café ist allerdings begrenzt, um Reservierung wird gebeten. Alle Infos: www.cafe-evergreen.de.

Tipp 4: Am Valentinstag „Titanic“ im Kino in Duisburg ansehen

Gemeinsam ins Kino gehen: Der Date-Klassiker darf in dieser Liste nicht fehlen. Immerhin bietet ein Kinobesuch beiden im Vorfeld etwas, worauf sie sich freuen können, und hinterher garantiert ein Gesprächsthema. Und je nach Film kann es passieren, dass man einander schnell näherkommt. Zum Beispiel vor Rührung, wenn Rose feststellen muss, dass ihr Jack nach dem Untergang der „Titanic“ im Eiswasser erfroren ist. Der Hollywood-Streifen feiert 2023 sein 25-jähriges Jubiläum und läuft ab dem 9. Februar wieder in den deutschen Kinos.

Wer die epische Romanze schon einmal zu oft gesehen hat und sich fürs Date einen Film mit Happy End und etwas mehr Sex-Appeal wünscht, kann sich alternativ „Magic Mike – The Last Dance“ mit Channing Tatum als Stripper Mike Lane in der Hauptrolle ansehen.

In der Duisburger Boulderhalle finden immer wieder Events statt. Am diesjährigen Valentinstag gibt’s ein Special für Singles. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Tipp 5: „Partnerbörse“ Boulderhalle – mal was anderes zum Valentinstag

Wer noch kein Date hat, aber den Valentinstag nicht allein verbringen möchte, kann in der Einstein Boulderhalle in Duisburg-Mitte vorbeischauen. Dort treffen sich am kommenden Dienstag Hobbykletterer, um Kontakte zu knüpfen und die Partnerbörse Boulderhalle aufleben zu lassen. Das „Partnerbouldern“ beginnt um 18 Uhr, von 21 bis 22 Uhr ist Happy Hour mit Getränkespecial. Weitere Infos: www.duisburg.einstein-bouldern.de.

Tipp 6: Pärchenabend im Duisburger Zoo

Ein Ausflugstipp für Pärchen bietet in diesem Jahr der Zoo Duisburg: Um den Tag der Liebe gebührend zu feiern, werden am 14. Februar Sonderführungen veranstaltet. Einlass ist ab 18 Jahren, es geht dabei nämlich um das Liebesleben der tierischen Bewohner. Einlass ist ab 18 Uhr. Der zweistündige Rundgang endet mit einem Sektempfang im Koalahaus, wo es den jüngsten Zoo-Nachwuchs zu bestaunen gibt. Die Details und weiteren Angebote gibt’s in unserem Artikel: Valentinstag im Zoo Duisburg: Diese Sonderaktionen gibt es.

Der jüngste Neuzugang im Duisburger Zoo entwickelt sich prächtig. Einen Namen hat der kleine Kerl noch nicht. Foto: Zoo Duisburg / I. Sickmann

Tipp 7: Segnung zum Valentinstag

Die katholische Stadtkirche Duisburg lädt am Valentinstag wie jedes Jahr Liebende zur Segnung ein. Pater Tobias Andreas Breer segnet zwischen 13 und 14 Uhr Paare im Restaurant Sham/Offener Treff (Holtener Straße 176) in Neumühl mit anschließendem Mittagessen. Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB) veranstaltet am Abend ab 18.15 Uhr ein Valentinsdinner in der Lehrküche am Wieberplatz 2. Das Essen wird vorher gemeinsam zubereitet. Um Anmeldung unter 0203 28104-74 oder per E-Mail an duisburg@kefb.info wird gebeten.

Außerdem veranstaltet die Stadtkirche zwei Segnungsfeiern: Am Dienstagabend um 18 Uhr erhalten Paare in St. Michael in Meiderich ihren Segen. Um 19 Uhr leitet Pater Michael aus St. Johann einen Segensgottesdienst in der Hamborner Abteikirche. Infos unter www.stadtkirche-duisburg.de.

