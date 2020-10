Duisburg. Drei Brüder mussten sich vor dem Gericht in Duisburg wegen bewaffneten Drogenhandels in Hochfeld verantworten. Polizei fand zwei Kilo Marihuana.

Wegen bewaffneten Drogenhandels standen drei Brüder vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz. Sie sollen aus einer Wohnung in Hochfeld heraus mit Drogen gehandelt haben. Die Polizei fand zwei Kilo Marihuana und allerlei griffbereite gefährliche Gegenstände. Doch am Ende des nur zweitägigen Verfahrens war nur gegen zwei Angeklagte ein Schuldnachweis möglich.

Der Hauptangeklagte wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Er war Inhaber der Wohnung. Den größten Teil der Strafe wird er aber wohl in einer Entziehungsanstalt verbringen. Klappt es mit der Therapie, so könnte der zuvor noch nie bestrafte Drogensüchtige in zwei Jahren schon wieder auf freien Fuß kommen.

Drogenprozess in Duisburg: Jüngster Bruder wurde freigesprochen

Sein ebenfalls nicht vorbestrafter 26-jähriger Bruder wurde wegen seiner Beteiligung an den Taten zu 17 Monaten Haft verurteilt, die allerdings auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Das Gericht hatte dem Angeklagten nicht nachweisen können, dass er etwas von den Waffen gewusst hatte und verurteilte ihn lediglich wegen Beihilfe. Bei beiden Angeklagten ging die Kammer aufgrund der Gesamtumstände nur von einem minderschweren Fall aus.

Der jüngste Bruder wurde freigesprochen. Ihm war überhaupt keine Verbindung zu den Drogengeschäften seiner Brüder nachzuweisen. Offenbar hatte er sich nur zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung aufgehalten. Verurteilen hätte man ihn ohnehin nicht können. Ein Gutachter hatte den 25-Jährigen aufgrund einer psychischen Erkrankung für schuldunfähig erklärt.