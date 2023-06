Duisburg/Potsdam. Im Berliner Umland sprengte die „Audi-Bande“ im Sommer 2018 mehrere Geldautomaten. Ein Duisburger unterstütze sie. Auch seine Ex-Freundin half.

Vor drei Monaten wurde ein 34-Jähriger aus Duisburg zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er niederländische Geldautomaten-Sprenger logistisch unterstützt hatte – die sogenannte „Audi-Bande“(wir berichteten). Seine ebenfalls angeklagte Ex-Freundin erschien damals überraschend aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verhandlung vor dem Landgericht Potsdam. Kürzlich wurde ihre Verhandlung nachgeholt und endete mit einer kurzen Bewährungsstrafe.

Die heute 23-Jährige wurde nun wegen wegen Beihilfe zur vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, zum schweren Bandendiebstahls sowie zur Sachbeschädigung zu einer Jugendstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, teilte das Gericht mir.

In der nur eintägigen Verhandlung hatte sie laut Gerichtsangaben ein Geständnis abgelegt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten ebenfalls eine sechsmonatige Bewährungsstrafe beantragt. Das Pärchen hatten im Sommer 2018 in einer Wohnung in Berlin-Köpenick gelebt, die von der Frau angemietet worden war, hieß es im Prozess vor vier Monaten gegen den 34-jährigen Duisburger. Er war damals verurteilt worden, weil er die Logistik für eine Automatensprengung in der brandenburgischen Kleinstadt Kyritz mit einer Beute von knapp 70.000 Euro organisiert hatte – mehrere bei der Anreise eingesetzte Autos mietete er, und auf der Flucht sammelte er die Sprenger wieder ein.

Freundin von Duisburger soll ebenfalls „Audi-Bande“ unterstützt haben

Den ebenfalls erhobenen Vorwurf der Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung sah die Strafkammer bei der Frau offenbar nicht als erwiesen an. Hinter der Tat soll eine Gruppe mit etwa 300 Mitgliedern stehen, hauptsächlich Niederländer marokkanischer Abstammung. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mehrere im Sommer 2018 gesprengte Geldautomaten im Berliner Umland auf das Konto der Bande gehen, konnte aber bisher nur eine Tat auch bestimmten Personen zuordnen.

Gemessen daran, dass im Jahr 2022 in Deutschland durchschnittlich mehr als ein Geldautomat pro Tag gesprengt wurde, geschieht es nicht oft, dass Beteiligte an den Taten gefasst werden oder sogar vor Gericht stehen.

Zuletzt häuften sich aber die Erfolge der Polizei. Viele Ermittlungsstränge laufen mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft Bamberg zusammen, die im Februar die Festnahme von neun Verdächtigen in den Niederlanden vermeldete.

