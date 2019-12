Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ursprünglich entwickelt für das US-Militär

Das Da-Vinci-Operationssystem, Hersteller ist die Firma Intuitive Surgical in Kalifornien, wurde bereits in den 1980er Jahren in den USA entwickelt. Das ursprüngliche Ziel war es, Soldaten oder Astronauten über große Entfernungen mit Robotern zu operieren. Nach der Zulassung in Europa (1999) und den USA (2000) fand das System schnelle Verbreitung und wurde vor allem bei urologischen (Prostata) und gynäkologischen (Zysten) eingesetzt.

Die hohen Anschaffungs- und Betriebskosten (Wartung und Instrumente) sind die Nachteile. Eine Einheit soll zwischen 1,6 und 2 Millionen Euro kosten, bringt den Kliniken aber keine nennenswerten wirtschaftlichen Vorteile. Dennoch habe sich der Helios-Konzern aber entschieden, gleich mehrere Geräte anzuschaffen. Ein spürbarer Rabatt des Herstellers dürfte dabei eine Rolle gespielt haben.