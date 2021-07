Unwetter in Duisburg: Keller im Süden und Westen überflutet

Duisburg. Am Sonntagnachmittag hat ein starkes Unwetter Duisburg mit Wucht getroffen. Innerhalb von nur 30 Minuten zählte die Feuerwehr 50 Einsätze.

Nach Gewittern mit heftigem Regen sind im Duisburger Westen und Süden am Sonntagnachmittag zahlreiche Keller vollgelaufen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert an.

Gegen 15 Uhr ist eine Unwetterwarnung bei der Leitstelle der Duisburger Feuerwehr eingelaufen. Auch die Nutzer der Warn-App Nina erhielten eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit extrem heftigem Starkregen. Betroffen sein sollen neben der Stadt Duisburg auch Krefeld sowie der Kreis Wesel.

Unwetter über Duisburg: 50 Einsätze für die Feuerwehr in nur 30 Minuten

Schon wenig später war das Unwetter über Duisburg: Innerhalb kürzester Zeit liefen mehrere Hilfeersuchen mit Überschwemmungen in den Kellern bei der Feuerwehr ein. „Die Einsatzzahlen waren nach einer guten halben Stunde schon bei über 50 abzuarbeitenden Einsätzen“, heißt es von Seiten der Feuerwehr.

Die zuständigen Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr wurden zur Unterstützung alarmiert, Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sind nach wie vor im Einsatz, heißt in der Mitteilung.

Unwetter hatten zuletzt vielerorts an Rhein und Ruhr die Feuerwehren erheblich beschäftigt. So hatte ein Unwetter mit Starkregen erst am vergangenen Dienstagabend für 200 Feuerwehreinsätze in Duisburg gesorgt. Der Regen traf besonders den Süden der Stadt.

