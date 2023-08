Unwetter in Duisburg: Bäume drohen auf Häuser zu stürzen

Duisburg. Sturmböen haben am Mittwochnachmittag in Duisburg mehrere Bäume entwurzelt. Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz.

Ein Unwetter am Mittwochnachmittag war kurz, aber heftig: Gegen 14.45 Uhr führten starke Windböen dazu, dass an mehreren Orten in Duisburg Bäume umstürzten und große Äste herunterfielen. Das meldet die Feuerwehr.

An zwei Einsatzstellen drohten Bäume sogar auf Häuser zu stürzen. Der Schwerpunkt der Einsätze lag in den Bereichen Neuenkamp, Kaßlerfeld und Hochemmerich. Insgesamt sei es zu rund 30 unwetterbezogenen Einsätzen im Stadtgebiet gekommen.

Auch in Sozialen Netzwerken kursieren Bilder von entwurzelten Bäumen, etwa an der Essenberger Straße und an der Paul-Rücker-Straße in Neuenkamp.

Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung am frühen Abend wurden die Einsatzstellen immer noch abgearbeitet. Die betroffenen Straßenbereiche seien während der Arbeiten der Feuerwehr für den öffentlichen Verkehr nicht befahrbar. Rund 150 zusätzliche Einsatzkräfte seien alarmiert worden.

