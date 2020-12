Untermeiderich: Polizei stoppt mutmaßlichen Drogendealer

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg einen mutmaßlichen Drogendealer aufgespürt. In seiner Wohnung fanden die Beamten zwei Kilo Amphetamin und Bargeld.

Die Polizei hat am Dienstag in Duisburg einen mutmaßlichen Drogendealer aufgespürt. Zeugen hatten an der Straßburger Straße in Untermeiderich beobachtet, wie jemand aus dem Fenster einer Wohnung einer anderen Person eine Tüte mit weißem Pulver gezeigt haben soll.

Ein Richter ordnete daraufhin eine Durchsuchung an. In der Wohnung trafen die Beamten auf zwei tatverdächtige 23 und 27 Jahre alte Männer. Sie entdeckten außerdem unter anderem zwei eingeschweißte Tüten mit weißem Pulver, bei denen es sich vermutlich um knapp zwei Kilo Amphetamin handelt.

Mutmaßlicher Drogendealer hatte vierstellige Summe Bargeld bei sich

Der 27-Jährige hatte zudem eine vierstellige Summe Bargeld in kleiner Stückelung bei sich. Die Polizei nahm die beiden mutmaßlichen Dealer fest. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wurden sie am Mittwoch wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt.

