Uni Duisburg-Essen trauert um Prof. Karl-Dieter Bünting

Prof. Dr. Karl-Dieter Bünting wirkte 32 Jahre lang an der Uni Duisburg-Essen und lehrte auch an der Journalistenschule Ruhr.

Duisburg Die Sprachwissenschaften an der Uni Duisburg-Essen hat Karl-Dieter Bünting in 32 Jahren geprägt. Nun ist er im Alter von 81 Jahren verstorben.

Die Universität Duisburg-Essen (UDE) trauert um Karl-Dieter Bünting. Wie erst nun bekannt wurde, verstarb er am 14. Dezember im Alter von 81 Jahren. Der Professor für die Linguistik der deutschen Sprache war ein Urgestein der Universität Duisburg-Essen (UDE), an der er 32 Jahre wirkte. Auch nach seiner Emeritierung 2004 unterrichtete er weiter und engagierte sich in der interkulturellen Verständigung.

Dekan des Fachbereichs Literatur- und Sprachwissenschaften der UDE

„Als Innovator und Organisator hat er das Profil der Essener Sprachwissenschaften geprägt wie kaum ein anderer“, heißt es aus der Fakultät für Geisteswissenschaften.

1939 in Witzenhausen/Werra geboren, hatte Karl-Dieter Bünting Germanistik, Anglistik und Philosophie in Marburg, Wien, Göttingen, Bonn und in Maine (USA) studiert. Nach der Promotion (1968, Bonn) und Habilitation (1971, TU Berlin) wurde Bünting 1972 an die Gesamthochschule Essen berufen. Er war Mitglied des Gründungssenats, Prorektor für Studium und Lehre und Dekan des Fachbereichs Literatur- und Sprachwissenschaften und trug maßgeblich zum Auf- und Ausbau seiner Uni bei.

Sprachförderunterricht für Migrantenkinder eingerichtet

So initiierte der Linguist Studiengänge wie Kommunikationswissenschaft, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache oder Turkistik. Er richtete 1974 den Sprachförderunterricht für Migrantenkinder ein – bis heute ein Vorzeigeprojekt der UDE. Auf ihn geht auch die Schreibwerkstatt zurück. Außerdem installierte er ein Sprachtelefon für Bürger und lehrte an der Journalistenschule Ruhr.

Professor Bünting lebte Weltoffenheit und verstand sich als Botschafter der interkulturellen Verständigung. Er legte den Grundstein für Partnerschaften mit Universitäten in Ägypten, Afghanistan, China, Russland und Polen und regte die internationalen Sommerkurse an, die es bis heute gibt. Hier hatte er auch nach seiner Emeritierung noch unterrichtet.

Engagement für die Internationalisierung der Hochschule

Sein Engagement für die Internationalisierung brachte ihm verschiedene Auszeichnungen ein. Unter anderem war er Ehrendoktor der Universität Kaliningrad, Ehrenprofessor der Beijing International Studies University sowie der Universität für Bergbau und Technologie in Xuzhou (beide China).

