Uni Duisburg-Essen: Thomas Wittek neuer Sprecher

Dr. Thomas Wittek ist neuer Ressortleiter Presse der Universität Duisburg-Essen (UDE). Der 50-Jährige verantwortet damit künftig die externe, die interne und die digitale Kommunikation der Hochschule. Gleichzeitig ist er Pressesprecher der Universität. Wittek tritt die Nachfolge der langjährigen Sprecherin Beate Kostka an, sie ist aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden.

Vor seinem Wechsel an die UDE war Wittek in leitender Funktion für die Kommunikation der Bertelsmann Stiftung sowie für die Kommunikation des Beratungsunternehmen Accenture in der DACH-Region verantwortlich. Begonnen hatte der promovierte Historiker seine berufliche Laufbahn als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Britischen Generalkonsulat in Düsseldorf.