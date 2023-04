Uni Duisburg-Essen: Ringvorlesung zum Klimawandel startet

Duisburg. Welche Veränderungen erfordert der Klimawandel im Ruhrgebiet? Diese Frage erörtern Fachleute in der UDE-Ringvorlesung ab Donnerstag in Duisburg.

Mit der Ringvorlesung „Ich wandle mich! Das Klima und unser Leben im Ruhrgebiet 2035“ bietet die Initiative UDE4future der Universität Duisburg-Essen (UDE) zum dritten Mal eine Vortragsreihe zum Thema Klimawandel an. Sie richtet sich an alle interessierten Bürger.

Zum Auftakt diskutiert am Donnerstag, 20. April, UDE-Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert mit Kai Gehring (Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Bundestages) und Christoph Höppener (RVR, Referat Klima und Umweltschutz) in Duisburg zum Thema: Ich wandle mich! Das Klima und unser Leben im Ruhrgebiet 2035.

Vorlesungen aus dem Netz-Gebäude in Neudorf werden auch online übertragen

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im NETZ-Gebäude an der Carl-Benz-Str. 199 in Neudorf. Dort finden auch alle weiteren Termine statt. Die Vorlesungen werden zusätzlich online per Zoom übertragen. Für jede Vorlesung ist eine separate Anmeldung über die jeweiligen Links notwendig, egal ob die Teilnahme in Präsenz oder online stattfindet. Die automatische Anmeldebestätigung enthält den Zoom-Link. Alle Informationen und Anmeldung unter: https://www.uni-due.de/ude4future/ringvorlesung

Aktuelle Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Überlegung zu notwendigen Veränderungen im Ruhrgebiet stehen erneut im Zentrum der Reihe. Die Initiatoren legen viel Wert auf einen möglichst breiten Zugang zu diesem komplexen Thema gelegt. Wie in den Vorjahren geht es um den Dialog und die Diskussion mit den Fachleuten über Chancen für eine technische wie sozial-ökologischen Transformation. Denn die Herausforderungen des globalen Phänomens des Klimawandels – aber auch die positiven Aspekte eines Wandels – werden auf sehr individueller und persönlicher Ebene erlebt.

Themen der nächsten Vorlesungen: Transformation und Greenwashing

Die nächsten Termine: Am Donnerstag, 27. April (ab 16 Uhr) spricht Prof. Dr. Wolfgang Stark (Steinbeis-Transferzentrum Innovation and Sustainable Leadership, ISL) zum Thema: Transformation lernen und lehren – Kompetenzen und Fähigkeiten für Hochschule der Zukunft. Am Donnerstag, 4. Mai (16 Uhr), referiert die Kunstwissenschaftlerin Prof. Dr. Birgit Mersmann, (UDE und Uni Bonn) zu: „Grüne Transformation oder Greenwashing? Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Kunstmuseums- und Ausstellungspolitik“.

