Uni Duisburg-Essen: Neue Rektorin mit künftigem „Kabinett“

Die Hochschul-Wahlversammlung der Universität Duisburg Essen hat (v.l.n.r.) Prof. Karen Shire, Prof. Stefan Rumann, Prof. Pedro José Marrón (3.v.r.) und Prof. Astrid Westendorf (2.v.r.) in das Prorektorat gewählt. Die neue Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert (3.v.l.) tritt im April ihr Amt an, rechts im Bild Kanzler Jens Andreas Meinen.

Duisburg. Mit Prof. Dr. Barbara Albert tritt an der Uni Duisburg-Essen nicht nur eine neue Rektorin an. Diese Prorektoren wurden nun an der UDE gewählt.

Vor dem Amtsantritt von Prof. Dr. Barbara Albert am 4. April ist das „Kabinett“ der neuen Rektorin der Universität Duisburg-Essen (UDE) komplett. Die vier neuen Köpfe an der Spitze sind bekannte Gesichter an der Hochschule: Prof. Pedro José Marrón, Prof. Stefan Rumann, Prof. Karen Shire und Prof. Astrid Westendorf fungieren in den nächsten sechs Jahren als Prorektoren und Prorektorinnen. Sie wurden von der Hochschulversammlung am vergangenen Montag gewählt.

Der Wirtschaftswissenschaftler Pedro José Marrón wird Prorektor für Transfer, Innovation und Digitalisierung. Der Informatiker ist seit 2009 an der Uni und dort auch Vorsitzender des Gründer-Zentrums GUIDE. Er will sich der Etablierung einer Transferkultur, sowie der Koordination digitaler Angebote widmen. „Danach“, so Marrón, „stehen der Ausbau nationaler und internationaler Kooperationen sowie der Innovationskultur der UDE im Fokus.“

Studierende fördern, internationale Gäste bestmöglich unterstützen

Das Prorektorat Studium, Lehre und Bildung übernimmt Prof. Stefan Rumann. Der Wissenschaftliche Leiter des Zentrums für Lehrerbildung (ZLB) ist seit 2008 an der UDE. Er soll künftig die bildungsgerechte Förderung der Potenziale der Studierenden nachhaltig weiterentwickeln. Dabei steht eine forschungsorientierte Lehre im Fokus. „Dabei sollen auch Aspekte des lebenslangen Lernens in den Blick genommen werden“, erklärt Rumann.

Gleichstellung und ein attraktiver Universitäts-Campus

Die Ostasienwissenschaftlerin Prof. Karen Shire ist neue Prorektorin für Universitätskultur, Diversität und Internationales. Die Soziologin ist unter anderem Direktorin des Essener Kollegs für Geschlechterforschung und seit 1999 in Duisburg. Sie möchte eine attraktive Campusgestaltung, den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und das Miteinander durch Toleranz und Respekt fördern. Shire legt großen Wert auf eine noch bessere Unterstützung internationaler Studierender, Forschender und Gäste sowie die Gleichstellung der Geschlechter.

In der Universitätsallianz Ruhr intensiv an der Exzellenz-Strategie arbeiten

Prof. Astrid Westendorf ist neue Prorektorin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs. Seit 2008 ist die Infektionsimmunologin an der UDE und unter anderem Sprecherin des Schwerpunktes Immunologie & Infektiologie der Medizinischen Fakultät. Westendorfs Ziel: die UDE als einen Ort der exzellenten Forschung und Lehre mit starker nationaler und internationaler Sichtbarkeit positionieren. „Dazu muss intensiv an der Exzellenz-Strategie und der Standortentwicklung der UA Ruhr gearbeitet werden“, sagt Westendorf. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs müssen die Attraktivität und Planbarkeit universitärer Führungskarrieren gesteigert werden.

