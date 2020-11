Uni Duisburg-Essen: Livestream-Vorlesung von Andrea Nahles

Die ehemalige SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles ist im Wintersemester Gastprofessorin für Politikmanagement an der Universität Duisburg-Essen.

Duisburg. Als Gastprofessorin an der Uni Duisburg-Essen hält Andrea Nahles am 24. November eine öffentliche Vorlesung, übertragen als Youtube-Livestream.

Die langjährige Spitzenpolitikerin Andrea Nahles (SPD) ist in diesem Wintersemester Gastprofessorin für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen (UDE).

Am kommenden Dienstag, 24. November hält sie von 18 bis 19.30 Uhr eine öffentliche Vorlesung. Sie spricht zum Thema „Das Neue sozial denken – Sozialdemokratisches Politikmanagement“. Die Vorlesung wird als Youtube-Livestream übertragen.

Ehemalige SPD-Vorsitzende gestaltet Seminarreihe für UDE-Studierende

Fragen an die ehemalige SPD-Parteivorsitzende und Bundesministerin für Arbeit können über die Social-Media-Kanäle der NRW School of Governance live gestellt werden; der genaue Modus wird zu Beginn der Veranstaltung kurz erläutert. Heute ist Andrea Nahles Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation. Als Gastprofessorin gestaltet Nahles in diesem Semester eine Seminarreihe für Studierende im Masterstudiengang Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung.

Hier geht’s zum Youtube-Kanal „nrwschool“: https://www.youtube.com/user/nrwschool. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter: https://nrwschool.de/2020/11/03/oeffentliche-vorlesung-von-andrea-nahles-im-livestream/#more-16903

