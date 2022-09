Uni Duisburg-Essen: Das wird am „Tag der Ingenieure“ geboten

Spannende Einblicke in ihre Arbeit gewähren die Ingenieurinnen und Ingenieure der Uni Duisburg-Essen am 30. September. Das Bild zeigt das Labor des Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) an der Carl-Benz-Straße.

Duisburg. Beim „Tag der Ingenieure“ am 30. September öffnen sich die Labortüren der Universität Duisburg-Essen. Dieses Programm erwartet die Gäste.

Für alle, die Interesse an aktueller Forschung und Wissenschaft haben, an einem Studium interessiert sind oder einen Job als Ingenieur suchen, ist der Duisburger Campus der Universität Duisburg-Essen (UDE) am Samstag, 30. September, die richtige Adresse. Dann öffnen die Ingenieure und Ingenieurinnen an der Lotharstraße und an der Oststraße/Bismarckstraße in Neudorf ihre Labortüren und präsentieren unter anderem eine fulminante Experimente-Show. Studierende der Ingenieurwissenschaften können außerdem bei einer Karrieremesse ab 10 Uhr wichtige Kontakte mit namhaften Firmen knüpfen.

Binnenschiff-Simulator und Betonmischer für den Weltraum

Bei den Tüftlern der UDE heißt es vor allem: mitmachen. Die Gäste dürfen beispielsweise im Simulator ein Binnenschiff durch den Dortmund-Ems-Kanal manövrieren. Oder sie können sich direkt mit einem Roboter messen. Es gilt, einen KI-gesteuerten Schachroboter herauszufordern, der seine Spielfiguren selbstständig setzt. „Und keine Sorge, bei unterschiedlichen Schwierigkeitslevel ist immer eine faire Partie möglich“ ermuntert Dr. Frank Schwarz von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften.

Dass die Forschung hier nicht immer von dieser Welt ist, beweist nicht zuletzt das Institut für Massivbau. Sie zeigen ihren eigens für die Internationale Raumstation ISS konstruierten Betonmischer. Diesen hat der ESA-Astronaut Matthias Maurer bereits dieses Jahr im All benutzt, um in der Schwerelosigkeit herauszufinden, wie Beton klimafreundlicher hergestellt werden kann.

Fulminante Experimente-Show als Höhepunkt zum Ende des Programms

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Besucher:innen hinter den Labortüren erwartet. Das gesamte Programm gibt es unter: https://www.wir-machen-ingenieure.de. Die Öffnungszeiten sind: 13 bis 17 Uhr im M- und L-Bereich (Mülheimer Straße bzw. Lotharstraße). Von 16 bis 20 Uhr im B-Bereich (Bismarckstraße). Die abschließende Experimente-Show „Auf Entdeckungsreise durch die wundersame Welt der Technik“ findet um 19 Uhr im Gebäude BA an der Bismarckstraße statt.

