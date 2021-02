Uni bekommt Labore und Professuren für Start-up-Förderung

Bis die beiden Co-Creation Labs in Duisburg und Essen eingerichtet sind, soll das Colosseum in Essen die Anlaufstelle für universitäre Gründungsteams sein.

Duisburg/Essen. Mit dem Projekt „GUIDEplus“ stärkt die Universität Duisburg-Essen ihre Gründungsaktivitäten. Auch zwei neue Professuren werden dazu eingerichtet.

Ideen unterstützen, Start-ups befördern: Die Universität Duisburg-Essen (UDE) hat zuletzt verstärkt Strukturen und ein eigenes Zentrum für Gründungsaktivitäten geschaffen. Jetzt sollen zwei Co-Creation Labs entstehen – voll ausgestattete Arbeitsräume, in denen sich Gründerteams ausprobieren können. Sie sind Teil des Projekts „GUIDEplus“ , für das die Uni bis 2024 vom NRW-Wirtschaftsministerium 3,5 Millionen Euro bekommt.

Seit Mitte 2019 gibt es an der UDE das „Zentrum für Gründungen und Innopreneurship“, kurz: GUIDE. Es berät Gründungsinteressierte und betreut auch die Umsetzung der Ideen. Das jetzt geförderte Vorhaben GUIDEPLUS knüpft nicht nur namentlich daran an: „Es ist ein wichtiger Baustein, um unsere vielen herausragenden Forschungsergebnisse auch über die Region hinaus sichtbar zu machen. Wir als Uni gestalten den Wandel des Ruhrgebietes zu einer Forschungs- und Gründungsmetropole aktiv mit“, freut sich Forschungsprorektorin Prof. Dagmar Führer-Sakel über den Förderbescheid aus Düsseldorf.

Wirtschaftsminister Pinkwart: Start-up-Ökosystem im Ruhrgebiet nachhaltig stärken

Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart bekräftigt: „Das Projekt GUIDEPLUS der Universität Duisburg-Essen nutzt das große Potenzial der Hochschule und unterstreicht den klaren Willen von Hochschulleitung und Professorenschaft, sich in Forschung, Lehre und Transfer dem Gründungsthema noch intensiver zu widmen“, so der Minister. „Zusammen mit den beiden Exzellenz Start-up Centern an den Unis Bochum und Dortmund stärken wir so das Start-up-Ökosystem im Ruhrgebiet nachhaltig. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Neue Gründerzeit in NRW.“

Co-Creation Labs entstehen in Duisburg und Essen

Um die Bedeutung von Start-ups in den Fakultäten zu stärken, richtet die Uni zwei neue gründungsorientierte Professuren ein. Außerdem entstehen zwei Co-Creation Labs – eines mit digitaler Ausrichtung in Duisburg und eines mit Fokus auf Produktinnovationen in Essen. Die Arbeitsräume werden von Cloud-Infrastrukturen bis zu 3D-Druckern ausgestattet.

„In den Co-Creation Labs sollen Teams ihre Ideen und Ansätze schnell und unkompliziert umsetzen können, sei es für die Entwicklung von Nachhaltigkeits-Apps oder von innovativen Materialien. So können sie sich auf Gründung und Markteintritt besser vorbereiten“, erklärt Projektleiter Prof. Frederik Ahlemann. Auch das ist für 2021 geplant: Das Essener Colosseum Theater soll erste Anlaufstelle für Gründer werden. Hier wird es für beide Co-Creation Labs gemeinsame Veranstaltungen und Beratungsangebote geben, die der Unterstützung und Vernetzung mit regionalen Partnern dienen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]