Unglück in Duisburg: Kleinkind stürzt aus einem Fenster

Der Rettungshubschrauber landete in Duisburg auf der Kreuzung Kolonie-/Mozartstraße, die die Polizei abgesperrt hatte. Ein Kind ist am Samstag aus einem Fenster gestürzt.

Duisburg. Ein Kleinkind ist am Samstagnachmittag aus einem Fenster an der Koloniestraße in Duisburg-Neudorf gestürzt. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Kind ist am Samstagnachmittag in Duisburg aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Wie die Polizei bestätigt, ereignete sich der mutmaßliche Unfall gegen 15.30 Uhr auf der Koloniestraße in der Nähe der Kreuzung Mozartstraße in Neudorf; dort ist auch ein Rettungshubschrauber gelandet. Es handele sich um eine Kleinkind, das ins Krankenhaus gebracht werden musste, bestätigte die Polizei weiter.

Genauere Informationen über das Geschehen lagen am Nachmittag noch nicht vor, etwa über das Alter des Kindes, aus welchem Stockwerk es gestürzt ist oder die Schwere der Verletzungen, die es erlitten hat. Die Kripo ermittelt die Ursachen. Weil die Kreuzung für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt werden musste, staute sich der Verkehr.

