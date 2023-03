Ungewöhnliche Ermittlungen: Kripo hat Täter, aber kein Opfer

An der Haltestelle Friedrichsplatz stieg der Täter in einen Bus der Linie 916.

Duisburg. Nach einem Raubüberfall in Duisburg-Ruhrort muss die Polizei ein Rätsel lösen. Denn: Der Täter ist bekannt, das Opfer jedoch noch nicht.

Es sind etwas ungewöhnliche Ermittlungen für die Duisburger Kriminalpolizei. Denn: Nach einem Raub in Ruhrort am Donnerstag, 23. Februar, haben die Ermittler den Täter geschnappt. Nun suchen sie aber nach dem Opfer.

Die Details: Der 16 Jahre alte Täter war am Tattag an der Haltestelle Friedrichsplatz in einen Bus der Linie 916 gestiegen. Dort prahlte er damit, an diesem Tag einen 21 Jahre alten Albaner überfallen zu haben. Stolz erzählte er, eine Luis-Vuitton-Umhängetasche, ein iPhone, ein Parfüm und eine Packung Taschentücher erbeutet zu haben.

Eine Zeugin filmte die Szene, wendete sich dann an die Polizei. Den Namen des Räubers fanden die Beamten heraus. Allerdings konnten sie ihm bislang keine Tat oder einen Geschädigten zuordnen. Deshalb wendet sich das Kriminalkommissariat 13 nun an die Öffentlichkeit und bittet, den 21-Jährigen und Zeugen darum, sich unter 0203 280 0 zu melden.

