Unfallflucht: Polizei sucht BMW mit auffälligem Kennzeichen

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht nach einer Unfallflucht in Marxloh einen BMW-Fahrer. Zeugen haben den Unfall beobachtet, Beamte bitten um Hinweise.

Die Polizei in Duisburg sucht nach einer Unfallflucht den Fahrer eines BMW mit georgischem Kennzeichen. Der Unfall soll sich am Montagabend gegen 21.45 Uhr an der Marxloher Diesterwegstraße ereignet haben. So schilderte es ein Autofahrer den Beamten.

Er habe beobachtet, wie ein BMW mit grauer beziehungsweise silberner Lackierung an einem geparkten Skoda entlang streifte. Das geparkte Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt. Der Fahrer flüchtete über die Wilfriedstraße – mit vermutlich kaputtem Außenspiegel auf der rechten Seite.

Wer kann Angaben zu dem Auto oder dem unbekannten Mann am Steuer und seinem Beifahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

