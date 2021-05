Die Polizei sucht nach einem Unfall in Duisburg-Wedau einen Fahrer und Zeugen.

Polizei Unfallflucht in Wedau: Polizei sucht Fahrer und Zeugen

Duisburg. Unfall mit Dominoeffekt nach einem plötzlichen Bremsmanöver: Die Polizei sucht beteiligte Autofahrer und Zeugen des Unfalls in Duisburg-Wedau.

Die Polizei sucht einen Autofahrer und Zeugen nach einem Unfall mit Dominoeffekt in Duisburg-Wedau. Am Sonntag, 30. Mai, gegen 14 Uhr, hatte ein unbekannter Fahrer verkehrsbedingt im Bereich Wedauer Brücke /Bissingheimer Straße abbremsen müssen. Wie die Polizei berichtet, konnte ein 38-jähriger Mann im Hyundai hinter ihm noch rechtzeitig bremsen, doch der an dritter Position befindliche Golf-Fahrer (20) kollidierte mit dem schwarzen i30 und schob ihn auf den „Vordermann“.

Unfallflucht in Duisburg: Polizei sucht nach Zeugen

Der Fahrer des ersten Wagens setzte seinen Weg in unbekannte Richtung fort. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich niemand. Die Polizei bittet den ersten Fahrer und auch Zeugen des Unfalls, sich unter 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 22 zu melden.

