Unfallflucht in Duisburg: Lkw-Fahrer beschädigt Auto

Duisburg. Ein Lkw-Fahrer hat beim Abbiegen ein geparktes Auto in Duisburg-Hochfeld beschädigt und ist einfach weitergefahren. Die Polizei ermittelt.

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat mit seinem Gespann am Montag, 21. September, gegen 14.15 Uhr beim Abbiegen von der Grau- in die Grunewaldstraße in Duisburg-Hochfeld ein geparktes Auto getroffen und beschädigt. Anschließend setzte der geschätzt etwa 25-jährige Mann am Steuer seine Fahrt fort.

Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen weißen Lkw gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat 22 sucht weitere Zeugen, die sich unter 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

