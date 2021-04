Unfall: Umgefahrenes Verkehrsschild verletzt Rollstuhlfahrer

Duisburg-Beeck. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen für eine Fahrerflucht in Beeck. Bei einem Unfall traf ein umherwirbelndes Straßenschild einen Rollstuhlfahrer.

Die Polizei Duisburg sucht nach einer Fahrerflucht in Beeck Zeugen für einen Verkehrsunfall, bei dem ein Mann im Rollstuhl verletzt wurde.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag gegen 21.15 Uhr ein Verkehrsschild an der Friedrich-Ebert-Straße / Prinz-Friedrich-Karl-Straße umgefahren. Das Schild stand in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle „An der Brauerei“ und wurde durch den Zusammenprall samt Eisenstange aus der Verankerung gerissen und weggeschleudert. Dabei traf es die die Beine eines Rollstuhlfahrers. Mit Verletzungen ging es für ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsschild wurde bei dem Autounfall in Duisburg-Beeck aus der Verankerung gerissen und verletzte einen Rollstuhlfahrer. Foto: Polizei Duisburg

Zeugen beobachteten, dass der Autofahrer sich nicht um den Verkehrsunfall kümmerte und in seinem Wagen in Richtung Bruckhausen flüchtete. Die Polizei bittet den Fahrer und weitere Augenzeugen, die Angaben zu ihm oder dem Unfallwagen machen können, sich beim Verkehrskommissariat 21 unter 0203 2800 zu melden.