Unfall mit Straßenbahn in Duisburg: Radler schwer verletzt

Duisburg. Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Duisburg-Kaßlerfeld ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Wie die Feuerwehr berichtet, ist am Freitag, 2. Oktober, gegen 16.45 Uhr eine Straßenbahn in Duisburg-Kaßlerfeld mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Die Bahn war demnach aus Ruhrort in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Unfall ereignete sich auf der Ruhrorter Straße an einem Fußgängerüberweg.

Der Radfahrer wurde zwar nicht eingeklemmt, aber schwer verletzt und musste vor Ort vom Duisburger Rettungsdienst behandelt werden. Anschließend kam er ins Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Polizei Duisburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen

Die Unfallursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

